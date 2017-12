Burkina Faso: Une lettre pour Laye - Diendéré en résidence surveillée ?

billet

Cher Wambi,

Comme tu le sais, ceci est ma dernière lettre de l'année 2017, qui s'achève dans deux petits jours. Pour la nouvelle année qui s'annonce, je te présente des vœux de santé et de bonheur. J'ai appris qu'à la veille de Noël, le neveu de Sotissi était au village et lui a fait don d'argent et de quelques bouteilles de liqueur dont il raffole tant. Qu'à l'occasion du Nouvel An, il s'abstienne d'en abuser, car j'ai appris que le 25 décembre il était méconnaissable, tant l'alcool l'a dépassé comme on le dit.

Cher cousin, comme tu le devines, c'est dans la fièvre des préparatifs de la Saint-Sylvestre que je t'écris cette lettre. Comme la plupart des Ouagalais, ceux qui me font l'amitié de me glisser des nouvelles du pays sont, eux aussi, à la recherche de quoi passer le jour de l'An dans l'allégresse. Alors tu comprendras pourquoi la présente missive est particulièrement succincte.

Cela dit, je commence par cette information qui, si elle venait à être confirmée, défraierait la chronique les jours, voire les semaines, à venir.

Le général Gilbert Diendéré va-t-il avoir son cadeau de Noël quelques jours après la fête de la Nativité ?

En tout cas c'est la question que je me pose, cher Wambi, au regard d'indiscrétions qui me parviennent depuis quelque temps et qui semblent se confirmer ces derniers jours :

en effet, selon des sources concordantes, le plus célèbre détenu de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) devrait bénéficier d'une liberté provisoire et être mis en résidence surveillée dans une villa de Ouaga 2000, comme c'est le cas de cet autre général, Djibrill Bassolé, depuis quelques semaines de cela.

Selon toute vraisemblance, la décision devrait être effective dès aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2017.

Si cette information devait se confirmer, cher cousin, la question que je me pose est de savoir si cette mise en liberté provisoire procède d'un arrêt de justice ou plutôt d'une décision administrative.

Car, comme je l'ai plusieurs fois indiqué dans mes multiples lettres, incarcéré début octobre 2015, « Golf », comme on le surnomme, a plusieurs fois demandé une mise en liberté provisoire, laquelle lui a été autant de fois refusée ; dans le cadre du dossier Thomas Sankara, il en jouit même si c'est sans effet à cause des liens de sa détention pour son implication présumée dans le coup d'Etat du 16 septembre 2015.

Après le dernier rejet en date de sa demande, « l'homme mince » et ses avocats ont attaqué la décision du tribunal militaire de Ouagadougou et, autant que je sache, l'affaire n'a pas encore été tranchée par la Cour de cassation devant laquelle le général devrait se présenter aujourd'hui en compagnie de 18 autres détenus de la MACA pour le dénouement de la procédure.

Je sais aussi, cher Wambi, que depuis décembre, précisément le 4, un arrêté du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, dont je me suis depuis longtemps posé la question sur l'authenticité, évoquait déjà la question de cette libération du général Diendéré. Pour en avoir le cœur net, en son temps, j'en avais même saisi un des avocats du prévenu, qui m'avait fait savoir n'avoir pas été officiellement informé d'une telle décision, même s'il en avait entendu parler.

Est-ce vrai, comme on le susurre dans certains milieux, que ce serait pour des « raisons professionnelles », c'est-à-dire pour faire recours au « sécurocrate » de Blaise Compaoré en raison de son expertise dans la lutte contre le terrorisme ?

Affaire donc à suivre...

Cher Wambi, le moins qu'on puisse dire, c'est que 2018 s'annonce orageuse entre la mairie de Ouagadougou et les locataires des jardins communaux.

A l'origine de cette mévente, la hausse des loyers de ce qu'on appelle communément « jardin du maire ».

En son temps, cette délibération du conseil du 9 juin 2017 a suscité la polémique et les conseillers municipaux de l'UPC s'en étaient saisis pour la désapprouver.

Pour avoir une idée de la flambée des tarifs, parcours donc le tableau suivant, extrait du compte rendu de ladite délibération.

Selon les tenanciers des maquis sis dans ces jardins, à la hausse « exagérée et sans concertations» des loyers s'ajoute l'injonction qui leur a été faite de renouveler les contrats au plus tard le 1er janvier 2018. Alors, à travers un conseil, ils ont décidé d'attaquer la décision des autorités communales devant les juridictions compétentes.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont les habitués des lieux qui vont trinquer avec cette augmentation de loyers, vu que ces nouveaux tarifs vont se répercuter à coup sûr sur les prix des boissons et des poulets.

Cher Wambi, à présent je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante, particulièrement maigre pour la raison invoquée plus haut.

- Le 25 décembre dernier, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a encore créé la surprise en revêtant la tunique du père Noël pour se rendre à l'hôpital Yalgado Ouédraogo, successivement aux services traumato, pédiatrique (urgences et hospitalisations) et à la maternité. Sur place, il a apporté un réconfort moral et bien plus aux malades ainsi qu'au personnel soignant, très touché par cette visite surprise loin des caméras.

En traumato, très affecté par le sort d'une malade mentale et d'un homme victime d'une vindicte populaire, ABS, comme on l'appelle, a fait parler son cœur en remettant de l'argent pour leur prise en charge.

Ce geste du président de l'Assemblée nationale en rappelle un autre : en séjour à Bobo-Dioulasso en mi-décembre, à l'issue de sa visite d'orphelinats, il a décidé de consacrer la moitié de son salaire le restant de son mandat à l'ensemble des centres qui accueillent des enfants orphelins.

- C'est en principe ce samedi, 30 décembre 2017, qu'aura lieu l'élection au Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) : en principe, car aux dernières nouvelles certains membres de cette prestigieuse assemblée en avaient souhaité le report en début d'année, question peut-être de laisser passer les fêtes et d'en permettre une meilleure organisation. Seront-ils seulement entendus ? Rappelons que, sauf dernières candidatures, ce sont Apollinaire Compaoré, qu'on ne présente plus (Burkina Moto, Telecel, etc.), et Elie Justin Ouédraogo, ancien ministre sous Blaise Compaoré et actuel PCA de la SEMAFO, qui sont en lice pour devenir le patron des patrons. Alors, est-ce le natif du Bazèga qui aura la faveur des électeurs ou bien, après Sawadogo Mahamadi, dit Kadhafi, qui lui avait déjà ravi la Chambre de commerce, cette organisation faîtière des opérateurs économiques et hommes d'affaires burkinabè va-t-elle échoir également à un ressortissant du Grand Yatenga ? Wait and see.

- L'on se rappelle que, le 6 décembre 2017, une manifestation de l'Association nationale des étudiants burkinabè (ANEB) avait viré à l'affrontement avec ceux qui allaient à l'encontre de leur mot d'ordre de grève de 72h. Les échauffourées entre les grévistes et les non-grévistes avaient fait plus de 6 blessés. Dès lors, une crise de confiance s'installait à l'université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo. Soucieuse de la paix sociale au Burkina, la Ligue islamique pour la paix au Faso a entrepris une médiation entre la présidence de l'université et l'ANEB afin d'y trouver une solution.

C'est ainsi qu'elle a eu des rencontres avec les deux parties, qui semblent toutes attachées à une seule chose qui est de ne pas compromettre l'année académique en cours. Il ressort des échanges que l'ANEB a été sensible à la démarche de la Ligue islamique, ce qui a permis de sursoir à sa grève et de donner une chance à la médiation. Si les gourdins sont donc rangés, on peut dire qu'il y a une lueur d'espoir de voir l'essentiel sauvé pour le bien de tous.

- Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, est en deuil depuis le décès subit, le mardi 20 décembre, d'un de ses neveux et petit-fils de feu Maxime Ouédraogo la semaine dernière. En partance pour la Chine d'où il devait revenir inaugurer son maquis relooké à l'occasion des fêtes de fin d'année, le jeune homme, 34 ans, a trouvé la mort à bord de l'avion qui le transportait.

La date du rapatriement du corps n'est toujours pas connue puisque c'est hier qu'un membre de la famille paternelle à Bilbalogo s'est envolé pour l'Empire du milieu en vue des formalités d'usage.

- A compter du 1er janvier 2018, l'Administration publique sera soumise à de nouveaux horaires, mais toujours sous le régime de la journée de travail continue.

Ainsi, la journée de travail se décline comme suit :

- Du lundi au jeudi :

Matin : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

Pause : 12 heures 30 minutes à 13 heures

Après-midi : 13 heures à 16 heures

- Le vendredi :

Matin : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

Pause : 12 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes

Après-midi : 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

- Demain, samedi 30 décembre, il y aura du monde et de l'effervescence à la cour royale du Moro. Ce jour aura lieu la fête coutumière de l'empereur des Mossis. Contrairement à celles des autres chefs traditionnels du pays, le « Basga » du Moro se prépare sans tambour battant, c'est-à-dire sans carton d'invitation ni communiqué. L'information est transmise dans la pure tradition du bouche-à-oreille.

Le mardi 2 janvier prochain, ce sera au tour du Somgandé Naaba d'organiser sa fête traditionnelle.

- Ce week-end, le Kamboin-Naaba Ambga II du Moro et son épouse célébreront les 50 ans de leur union. Le programme de ces noces d'or prévoit une messe d'action de grâce le samedi 30 décembre à partir de 11 h à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, suivie d'un repas au domicile paternel au secteur 2 Kamboincin (Kamsonghin).

- La trêve du Nouvel An se poursuivra dans la commune rurale de Téma-Bokin. Pour l'occasion, l'association « Tebl taaba » pour le développement de Guipa a mis les petits plats dans les grands : en effet, elle organisera un grand « Dassandaga » suivi d'un concert du King Zodanga, Floby, le 2 janvier 2018 à la maison de la Culture de Guipa.

