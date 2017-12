Burkina Faso: Les événements marquants de 2017

A en juger par les événements successifs qui se sont produits dans la vie de la Nation burkinabè, on peut dire que l'année qui est en train de s'achever a été une Annus horribilis («année horrible» en latin). En effet, le rétroviseur n'a aucun attrait pour ne pas dire aucune éclaircie tant les attaques terroristes et les mouvements sociaux ont tenu en bride la marche du pays vers sa relance économique. Retour sur quelques faits, non exhaustifs, qui ont marqué 2017.

3 mars : assassinat de l'enseignant Salifou Badini

Ce jour-là, deux hommes armés non identifiés ont fait irruption dans l'école du village de Kourfayel, une bourgade située à environ 6 km de Djibo. Alors qu'il était en pause (10h), l'enseignant, par ailleurs directeur dudit établissement, Salifou Badini, est fauché mortellement par les balles des assaillants. Ce même jour, des individus en armes ont visité d'autres écoles des villages environnants mais, fort heureusement, les occupants de ces locaux avaient déjà quitté les lieux. Certains ont témoigné que l'enseignant était très proche des forces de sécurité, à qui il filerait des informations ; pour d'autres, ce qui est arrivé à l'infortuné peut être dû à son refus d'obtempérer aux injonctions de libérer les salles de classe. Les travailleurs de l'éducation (secondaire et primaire) de cette zone, eux, ont fini par déposer la craie, fermer les écoles en attendant que la situation se normalise. Quant à la riposte, elle a eu lieu le 9 novembre 2017 aux environs de 13h 30 : un détachement du Groupement des forces antiterroristes (GFAT) de Nassoumbou, en patrouille de reconnaissance, a eu deux violents affrontements avec des groupes armés dont la position avait été signalée à Ariel un peu plus tôt dans la journée. Bilan : une dizaine de terroristes abattus.

Les attaques se sont poursuivies tout au long de l'année 2017 : commissariats, gendarmeries et lieux publics ont subi de façon récurrente des agressions (province du Bam, Djibasso) avec une forte concentration dans le Soum (Inata, Tongomayel, Pétéga, Déou, entre autres). Sans être exhaustif, le bilan de ces attentats que nous avons pu recenser fait état d'une vingtaine de morts (22), d'une trentaine de blessés et d'énormes dégâts matériels (engins brûlés, locaux saccagés... ).

4 août 2017 : grève des transporteurs

L'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) a observé une grève à partir du 4 août 2017 dans deux villes du Burkina, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Elle entendait ainsi dénoncer les taxes au poste juxtaposé de Cinkancé et une agression des siens par les forces de sécurité. Suite au propos du ministre de la Sécurité, qui avait ouvertement apporté son soutien à ses éléments, l'UCRB entame une grève illimitée le 9 août 2017. Ce mouvement a paralysé le pays si bien que le président du Faso a reçu les grévistes le 11 août pour négocier une sortie de crise.

13 août : Attaque terroriste du restaurant Aziz Istanbul

L'avenue Dr Kwame Nkrumah enregistre sa deuxième attaque après celle du 15 janvier 2016 (attentat contre le Splendid hotel et le café restaurant Cappuccino). La cible ce jour était encore un café restaurant : Aziz Istanbul. Le bilan a fait état de dix-huit morts, précisément huit Burkinabè, deux Koweïtiens, une Canadienne, un Français, un Sénégalais, un Nigérian, un Libanais et un Turc. Les deux terroristes, munis de fusils AK47 (Kalachnikov), étaient préparés à faire le maximum de dégâts avant d'effectuer le voyage du non-retour. Trois autres victimes étaient non encore identifiées quand le procureur du Faso, Maïza Sérémé, faisait le point de cette attaque qui a aussi fait 22 blessés dont cinq agents des forces de défense et de sécurité. Quelques jours plus tard, soit le 19 août, le maréchal des logis Yassia Sawadogo est décédé des suites de ses blessures par balles lors de l'attaque.

19 août : décès de Salifou Diallo

Alors que les yeux de Ouaga la belle était encore bouffis suite à l'attaque du café Aziz Istanbul, elle apprend en cette matinée le décès de la deuxième personnalité du pays : Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale, qui a définitivement tiré sa révérence à Paris à l'âge de 60 ans. On le savait malade, il était d'ailleurs parti pour des soins à l'issue desquels il s'était retrouvé en France pour un repos médical. Mais le parcours terrestre de Gorba y sera interrompu par la Faucheuse, amputant ainsi le trio RSS (Roch, Salif, Simon) d'un des siens. S'en est suivie une pluie d'hommages au défunt et une chaîne de compassion pour sa famille biologique. A l'hémicycle, dont il a occupé le perchoir pendant 19 mois et 20 jours, Salifou Diallo a été reconnu par ses pairs, de n'importe quel parti politique, comme un homme de convictions, d'engagement, de rigueur, de ténacité et au franc-parler, pour ne citer que ces traits. Il a été inhumé le 25 août dans son Ouahigouya natal.

8 septembre : Alassane Bala Sankadé, nouveau président de l'Assemblée nationale

Passé l'épisode triste de la disparition de Salifou Diallo, 104 élus nationaux ont porté leur choix sur Alassane Bala Sakandé pour tenir le gouvernail de l'institution parlementaire. Celui qui n'était que le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir se voit propulsé au rang de 2e personnage de l'Etat.

6 octobre : annonce de la "simborisation"

Le président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Daouada Simboro, et douze autres élus nationaux de ce même parti démissionnent dudit groupe, mais pas du parti. Ils estiment, entre autres, que les responsables du parti n'ont pas levé le petit doigt suite à un article de notre confrère Courrier confidentiel les disant de mèche avec le défunt président de l'Assemblée nationale pour créer un grand parti de gauche. Le 9 octobre, Zéphirin Diabré donne une conférence de presse au cours de laquelle il affirme que la crise que connaît son parti est l'aboutissement d'un complot en gestation depuis 2016. Le 10 octobre, des militants UPC organisent une conférence de presse au cours de laquelle ils dénoncent une trahison des 13 députés et se disent prêts à entreprendre des actions en vue de récupérer leurs mandats. Ils condamnent ce qu'ils appellent "simborisation", entendez la traîtrise en référence au nom du chef de file des dissidents.

10 octobre : liberté provisoire accordée à Djibrill Bassolé

Le tribunal militaire a accordé une liberté provisoire au général Djibrill Bassolé, poursuivi dans le cadre du putsch de septembre 2015. Le premier général de la gendarmerie nationale, Djibrill Bassolé, était depuis 2015 écroué à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA), car poursuivi pour « haute trahison ». C'est une décision qui a suscité une levée de boucliers de la part des organisations de la société civile dont certaines ont manifesté leur colère contre cela dans la rue. Finalement, il a été mis sous résidence surveillée par les autorités. Le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, quant à lui, a confirmé sa demande de libération de Djibrill Bassolé et qualifié sa détention d'«arbitraire». Pour l'instant, les autorités n'y ont pas réagi, elles qui avaient contesté la première décision.

24 octobre : «scandale tranquilos»

Au plus fort de la crise au sein de l'UPC consécutive à la dissidence des 13 députés ayant créé leur propre groupe parlementaire, une vidéo exclusive a fait le tour des réseaux sociaux : on y voit le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, 1er vice-président du MPP, chez Ladji Coulibaly, l'un des députés frondeurs.

Armé d'une kalachnikov et engoncé dans un gilet pare-balles, le patron de la Sécurité promet de sévir contre les manifestants : «On va les chicoter », a-t-il dit. Il va plus loin en affirmant que « même Zéphirin (le président de l'UPC) sera convoqué » parce que, selon lui, « il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant ». Il y invite son hôte à être "tranquilos", car les lieux ont été sécurisés, et ceux qui y viendraient "yada-yada" en auraient pour leur compte. Cette affaire, qui a tenu la République en haleine pendant des semaines, n'a pas encore dit son dernier mot puisque le Chef de file de l'Opposition politique (CFOP) a informé les citoyens d'une plainte portée contre Simon Compaoré pour détention illégale d'arme de guerre.

Ladite plainte a été adressée par les soins du Cabinet d'avocats Farama et Associés à Madame le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 4 décembre 2017, sous le bordereau de transmission numéro 4710P. «Ces agissements constituent une infraction punie par la loi pénale, notamment l'article 537 du Code pénal qui dispose que : est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 1 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède, vend ou achète une arme à feu ou des munitions », précise le CFOP.

26 octobre : démission du Tahirou Barry du gouvernement

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, claque la porte du gouvernement pour « convenances personnelles ». Sur sa page facebook, il liste une série de «j'en ai assez de voir ... » où il décrie la gestion du pouvoir. Il y fait allusion à «des actions sans axes en lieu et place d'actions axées sur la satisfaction durable des aspirations des masses». Le dimanche 5 novembre, le ministre démissionnaire devait être l'invité de l'émission de la télévision nationale intitulée « Sur la brèche », mais il ne sera pas au plateau, car l'animateur a été interpellé par le directeur de la télé qui lui a signifié l'inopportunité de recevoir Tahirou Barry. De quoi enflammer les réseaux sociaux. La RTB a fait une mise au point où elle a condamné une «immixtion inacceptable qui porte atteinte à la liberté d'informer et au principe du service public qui garantit aux citoyens l'accès équitable aux médias publics... »

29 octobre : interpellation de François Compaoré à Paris

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabè dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Norbert Zongo, le frère cadet de Blaise Compaoré, François Compaoré, a été interpellé par la police française à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. A bord du vol Air France AF703, il revenait d'Abidjan. Dans le cadre du dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998, dans lequel il est formellement inculpé « d'incitation à assassinat », un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par la justice burkinabè. Au cours de sa comparution le 13 décembre devant la Cour d'appel de Paris, qui a renvoyé l'affaire au 7 mars, il a souhaité ne pas être extradé vers le Burkina. Depuis, de grands spécialistes du droit s'attaquent par voie de presse, les uns espérant son extradition et les autres, le contraire. Rendez-vous donc dans 2 mois pour être situé.

17 novembre : réaction de Blaise Compaoré aux accusations répétées des autorités actuelles d'être derrière les attaques terroristes

Exilé en Côte d'Ivoire à la suite des manifestations des 30 et 31 octobre 2014, il rompt le silence à travers un démenti publié dans Jeune Afrique et abondamment relayé par la presse nationale. Il y réfute tout lien avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il dit avoir souffert que le pays ait été l'objet des nombreuses attaques ayant occasionné des pertes en vies humaines et précise être de cœur et d'esprit avec les Burkinabè en ces moments difficiles. Il ajoute cependant n'avoir aucun lien avec les terroristes et dit être sorti de son devoir de réserve pour condamner des allégations formulées avec légèreté et empreintes d'une très grave irresponsabilité.

27 au 29 novembre : visite du président Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, a effectué une visite officielle au Burkina Faso. Depuis le 17 novembre 1986 avec la visite restée historique de François Mitterrand au Burkina, dirigé à l'époque par le Conseil national de la révolution (CNR) du capitaine Thomas Sankara, c'est la première fois qu'un chef d'Etat français y vient en visite officielle en dehors des déplacements de Jacques Chirac lors de différents sommets. En prélude à cet événement, le mercure social était monté sur les rives du Kadiogo avec des OSC qui dénonçaient une "visite impérialiste" ou "néocoloniale". Pneus brûlés et courses-poursuites entre manifestants et force de l'ordre, c'est dans cette ambiance que Jupiter a prononcé son discours ex cathedra, devant 800 étudiants, sur sa vision africaine de la France où il a invité les Africains à regarder vers l'avant et non dans le rétroviseur. On note que la polémique née des questions mal formulées par les étudiants a éclipsé la teneur de cette déclaration qui se voulait historique.