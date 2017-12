Burkina Faso: Look de fêtes - Restez tendance de la tête aux pieds

L'habillement en temps de fêtes constitue très souvent un véritable casse-tête, notamment pour la gent féminine. Avec le froid en effet, beaucoup se demandent comment s'y prendre pour être bien habillées et tendance, tout en étant bien protégées. Plus de souci.

En guise de cadeau du réveillon de la Saint-Sylvestre, votre journal, grâce aux conseils éclairés de quelques acteurs de la mode, vestimentaire et capillaire, vous propose des idées de « look » pour être sur votre 31.

En matière d'habillement et de coiffure, c'est à chacun son goût et son look. Mais il peut arriver, à l'occasion de grandes fêtes comme celles de fin d'année, qu'on veuille suivre la mode et ressembler ainsi aux autres.

Malheureusement tous et toutes ne savent pas toujours ce qui fait tendance. Le vendredi 22 décembre 2017, nous avons fait le tour de certains magasins, ateliers de couture et salons de beauté pour connaître les styles vestimentaires et les coiffures du moment.

A la boutique «Chez les jumeaux », sise au quartier Dag-noën de Ouagadougou, bien connue de la gent féminine, divers articles se disputent la place sur les étagères : robes de soirée, pantalons tailles haute et basse, chaussures, sacs à main, montres et parfums, bien disposés, attirent le regard du client, à travers les vitres.

Selon l'un des responsables sur place, Lassané Ouédraogo 1er jumeau, en raison du froid de canard qu'il fait généralement pendant les fêtes de fin d'année, la tendance vestimentaire est plus orientée vers les jeans et pull-overs ou les robes assorties de vestons. Et en la matière, sa boutique, qui propose des articles de qualité, dispose de robes de soirée « dernier cri » allant de 30 000 à 75 000F CFA. Sans oublier les chaussures tendance comme les compensés, les ballerines et les hauts talons, qui relèvent aussi le look vestimentaire. Et pour rendre l'habillement plus complet, le sac à main ou la pochette sont des accessoires à toujours avoir.

Etre bien habillée en Faso Danfani

Pour celles qui n'affectionnent pas les prêts-à-porter, des stylistes de coupe sur mesure, qui travaillent bien le pagne et le Faso Danfani, sont à votre service. Durant ces deux dernières, le vieux pagne Koko Do-nda a acquis une grande cote grâce au styliste Bazemsé, qui a su le relancer sur le marché de la mode. Depuis lors, c'est de nouveaux motifs de ce pagne, autrefois délaissé, qui sortent chaque jour et que les créateurs ne cessent de mettre en valeur, à travers des modèles assortis.

Le Faso Danfani particulièrement est aujourd'hui incontournable dans le monde de la mode. Cette étoffe traditionnelle a, elle aussi, trouvé sa place, par sa texture et son raffinement qui ne cessent de gagner de la valeur. Ces dernières années, de nombreux créateurs de Haute Couture se sont laissé piquer par le mouvement. Est de ces amoureux du Faso Danfani le créateur de mode Prince Dessuti. Aux environs de 11h, nous le retrouvons en pleine coupe dans son atelier sis à Bilbalgho. Pour ce précurseur de la mode africaine, les jours ordinaires comme les jours de fête, les Burkinabè devraient s'habiller en Faso Danfani.

«Nous conseillons à nos clients de consommer les produits du terroir. C'est la seule façon de sortir de la pauvreté, en plus, ces produits sont uniques et valeureux », confie-t-il entre deux coups de ciseaux sur un pagne Danfani. Mais peut-on vraiment se saper en Faso Danfani ? « On peut s'habiller très joliment, sinon mieux que les autres en Faso Danfani. Même sans design ce pagne a de la valeur », s'empresse-t-il de répondre. Comme modèles tendance pour ces fêtes, le Conseiller de mode « conseille » aux femmes les ensembles dames, les ensembles tailleurs haute couture et autres tenues de soirée. Pour les hommes, les chemises, les ensembles veste et les boubous permettent également de se mettre en valeur pendant les fêtes.

Ça vous dit, une coupe Rihana ou Oprah ?

On ne saurait être bien habillé sans la coupe de cheveux qui va avec. Côté art capillaire, une variété de mèches et de tissages existe. Il en est de même pour les modèles de coiffures. Même si, et c'est aussi la tendance, certaines préfèrent garder leurs cheveux naturels. Pas de souci, il y a aussi des coiffures pour les Nappys (1).

En ce début de matinée de vendredi 22, une dizaine de clientes occupaient déjà la place au salon Maï Coiffure à Zabr-daaga, au centre-ville. Les employées sont aux bons soins, les unes pratiquant une manucure-pédicure et d'autres terminant un tissage ou une natte. A en croire Ruth, celle désignée par la patronne pour nous entretenir, jeunes filles et femmes mariées peuvent trouver leur compte en matière de coupe de cheveux. « Actuellement, ce sont les twits, les Brésiliennes et les tissages avec "closure" qui sont en vogue. Les femmes et les jeunes filles les apprécient beaucoup », relève-t-elle, occupée à placer un tissage. Toutefois, déplore-t-elle, pour ces fêtes, ce n'est pas particulièrement la grande affluence, même si les prix des prestations, qui vont de 3 000 à 4 000 F CFA, restent abordables.

Autre salon de coiffure, chez Gaël Emmanuel aux encablures du Grand Marché de Ouagadougou. Là, le cadre est plus prestigieux. Le fils du patron, Gaël Bassolet, lui aussi coiffeur, est aux commandes. Quelques clientes et clients, majestueusement installés dans des chaises, se font entretenir par la dizaine de coiffeuses et coiffeurs, occupés chacun à sa tâche. Gaël vient de terminer la coiffure de sa cliente qui se lève, l'air satisfaite. Pour ces fêtes, nous confie-t-il, une diversité de mèches et de coiffures sont à la page. « Comme mèches, se met-il à énumérer, il y a les laces frontaux qui sont des finitions de tissages qui ressemblent beaucoup aux cheveux naturels ainsi que différentes sortes de laces : le lace au milieu avec 3 rays, le lace frontal et le lace 360 », avant d'ajouter que s'agissant des tissages, il y en a de longs, de moyens et de courts. « Nous proposons les modèles en fonction de la forme du visage », précise-t-il.

Toutefois des coupes dites Avery, Oprah, Ophelina ou Rihanna sont très prisées. «Ce sont de nouvelles coiffures qui sont tendance à l'extérieur et que nous reproduisons ici », relève le jeune Gaël avant d'ajouter que les clientes qui préfèrent garder leurs cheveux naturels peuvent aussi se faire des coupes ou des twists.

(1) Désigne les femmes africaines qui préfèrent garder leur teint noir naturel et les cheveux crépus

Encadré

Des erreurs vestimentaires à éviter :

- Vouloir être trop sexy

Il est vrai que chacun (e) est libre de s'habiller comme il/elle veut mais il ne faut pas en faire trop non plus. En voulant se présenter sexy, certaines, oui certaines car, il s'agit notamment des jeunes filles, en viennent à se dénuder de sorte à se sentir elles-mêmes gênées au milieu des gens. Pourtant, on peut s'habiller de façon décente et rester tendance. On peut aussi être sexy et pas vulgaire.

- Les tailles basses quand on a un gros ventre

Autre erreur vestimentaire qui ne met pas en valeur et qui fait ressortir les défauts, c'est le cas des tailles basses lorsqu'on a du ventre et des bourrelets. Pantalon, jean, shorts, sous vêtements... les bas taille basse marquent le bas du ventre. Quand on est de forte corpulence, ces vêtements ne mettent pas en valeur, au contraire, ils soulignent et font ressortir le ventre et les bourrelets. Et quand ils sont trop plaqués, ils laissent entrevoir même en dessous des vêtements.

- Porter un habit parce qu'il est à la mode

Il faut veiller au choix de votre tenue. Ce n'est pas parce qu'un habit est à la mode et va bien à autrui qu'il vous ira obligatoirement. Alors un meilleur choix s'avère nécessaire. Il n'y a pas que la taille ou le décolleté qu'offrent vos vêtements qui comptent, il y a aussi l'assemblage des formes, matières, coloris, imprimés et accessoires.