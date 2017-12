Car depuis 15 ans, plus de 20 marchés ont cramé en Côte d'Ivoire, du fait de l'anarchie et d'absence de conformité aux normes en vigueur.

La deuxième mesure, a-t-il indiqué, est relative à la poursuite de l'identification et de la délivrance des cartes professionnelles de commerçants qui permettra d'avoir une idée exacte du nombre des opérateurs économiques du secteur. De sorte à asseoir une véritable politique sociale à leur endroit. Il s'agit notamment de la mise en place de la mutuelle des commerçants et de la souscription aux assurances au profit des acteurs. Car en dépit du volume de leur activité et de leur importance dans l'économie nationale, la quasi-totalité des commerçants ne souscrivent à aucune assurance pour sécuriser leurs affaires.

Selon lui, les districts et les grandes villes du pays vont être dotés de marchés dignes et modernes, à l'effet de mettre fin aux installations anarchiques, sources principales de tous ces incendies.

Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, le gouvernement qui s'est saisi de ces drames devenus récurrents à Yamoussoukro et dans nombre de villes du pays, a décidé de prendre trois mesures importantes.

Après avoir constaté l'ampleur des dégâts sur le terrain, il a rencontré les commerçants sinistrés et leurs organisations professionnelles, à la salle des mariages de la mairie, en compagnie du gouverneur Augustin Thiam, du préfet Brou Kouamé et du premier maire adjoint Yaoura Konan Jonas.

Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, le gouvernement qui s'est saisi de ces drames devenus récurrents à Yamoussoukro et dans nombre de villes du pays, a décidé de prendre trois mesures importantes.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.