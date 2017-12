Cote d'Ivoire: Espacement des naissances - Des femmes sensibilisées à Abobo

Au nom de lOng Arsip, Ochou Aka Marie Rose a appelé toutes les associations féminines à sapproprier cette campagne de sensibilisation...

Une quarantaine de femmes de la commune dAbobo, issue pour la plupart de la communauté musulmane sunnite a été sensibilisé sur les espacements des naissances. Cétait ce jeudi 28 décembre, à la mosquée Alpha Kabah de ladite commune

.Organisée par le bureau exécutif national de la Convention des femmes musulmanes sunnites en Côte dIvoire (Cfemsci), en partenariat avec lOng Alliance des religieux contre le Vih/Sida et les autres pandémies (Arsip), cette campagne de sensibilisation se situe dans le cadre de la promotion de la procréation responsable au sein des lieux de culte.

Sadressant aux femmes, Coulibaly Monique, sage-femme au district sanitaire dAbobo-Est, a de prime abord attiré leur attention sur les dangers liés au rapprochement des naissances. Notamment, les cas de saignement, de décès, de la femme en couche. Ainsi, elle les a exhorté à lespacement des naissances, soit deux ans au moins, en leur proposant des méthodes modernes au choix.

Il sagit des comprimés, des injectables, des implants et même des préservatifs, etc. Coulibaly Monique a enfin signifié aux femmes que les espacements des naissances conduisent à une procréation responsable et garanti la santé de la mère et de lenfant.

Pour Doukouré Matingué, secrétaire aux affaires intérieures le bureau exécutif national de la Cfemsci, « il est important de sensibiliser les femmes sur les espacements des naissances, pour mieux les planifier, réduire la mortalité maternelle et avoir des naissances désirées. Afin de mieux soccuper des enfants ».

Au nom de lOng Arsip, Ochou Aka Marie Rose a appelé toutes les associations féminines à sapproprier cette campagne de sensibilisation, pour la santé de la mère et de lenfant. Elle a adressé les encouragements de lOng à la Cfemsci et assurer de son accompagnement pour toucher un plus grand nombre de femmes, en vue de la promotion de la procréation responsable.

