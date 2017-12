Il était devant les chevaliers de la plume, pour la première fois, après le Congrès qui a propulsé Tshibala Nzenzhe à la tête de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Tharcisse Loseke, oui c'est de lui qu'il s'agit, dans sa casquette de Président délégué de l'UDPS a, au cours d'un point de presse tenue hier, jeudi 28 décembre 2017, à l'Hôtel African Dream, à Gombe, fixé l'opinion publique sur une palette de sujets qui défrayent la chronique ces derniers jours.

Supputations sur la révision et la légalisation des statuts de l'Udps, brouilles Tshibala-Olenghankoy, marche du 31 décembre, élections 2018 et Cie ont été des points saillants de sa sortie médiatique. Pour Loseke : «Les combattants qui ont vu leurs frères et sœurs tombés lors des batailles, ne peuvent pas accepter une succession dynastique à la tête de l'UDPS».

A deux jours de la date du 31 décembre 2017, date prévue par le Comité Laïc de Coordination afin de marcher pour exiger l'application de l'accord de la saint-sylvestre, Tharcisse Loseke note un flou total dans cette démarche. «Cette marche est prétendue pacifique. Mais, les objectifs affichés ne sont pas clairs. Puisque l'Accord de la Saint Sylvestre s'applique jusqu'à présent de manière intégrale et conforme », dixit Tharcisse Loseke.

En gros, aucun sujet n'a été épargné lors de cet échange costaud. Après sa fraiche désignation comme président délégué de l'Udps par Tshibala Bruno, le moment était, enfin, venu pour Tharcisse Loseke de délier sa langue. Premier acte, l'organisation selon les dispositions statutaires du conclave au centre Bondeko qui, au final, a abouti à la nomination de l'héritier politique du sphinx, en la personne de Bruno Tshibala actuelle autorité morale du parti, comblant au passage le vide laissé par le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi. Deuxième acte, l'acquisition par l'Udps de tous les documents officiels auprès de l'Etat congolais, en mettant en ordre de bataille cette formation politique pour les prochaines élections.

Pour tout dire, le président délégué de l'UDPS a affirmé, haut et fort, devant l'opinion publique, la légitimité de Bruno Tshibala comme successeur du lider maximo compte tenu de sa longue lutte aux côtés de cette imposante figure de la scène politique congolaise. "Nous sommes une base, UDPS est une base solide, nous, nous n'agitons pas, nous avons un parti debout, le parti du peuple est en ordre de bataille pour les élections démocratiques, apaisées et transparentes fixées pour le 23 décembre 2018 selon le calendrier de la CENI accepté par toutes les parties dont la communauté internationale", souligne le Président Loseke. Quant aux affaires politiques qui font couler encre et salive au sein de la population actuellement, surtout la fameuse arrestation du notaire de Matete, Tharcisse Loseke admet avoir appris cette nouvelle à travers la presse.

Ce bras droit du Premier Ministre a démenti la nouvelle selon laquelle il y aurait des nouages entre le chef du gouvernement et le président du CNSA, joseph Olenghankoy.

Point de presse du Président Délégué de l'UDPS

28.12.2017

Mesdames et Messieurs de la presse,

Je voudrais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse de l'UDPS qui est le premier depuis mon accession au poste de Président Délégué de ce Parti.

J'aimerais aussi profiter de cette opportunité pour présenter à vous tous et surtout à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2018.

Mesdames et Messieurs de la presse,

L'opinion doit savoir que de la poignée des fils de notre pays qui s'étaient soulevés dans les 80 contre la dictature du Président Mobutu ; il n'en restait récemment que deux : Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA et Bruno TSHIBALA NZENZHE. Tous les autres : soit avaient désertés le Parti, soit avaient courbé l'échine ou s'étaient ralliés au pouvoir de l'époque.

En 1994, après le Conclave de BONDEKO, qui avait occasionné la révision des statuts élaborés dans la clandestinité, le Parti a été secoué par une crise grave à cause de divergences majeures entre Frédéric Kibasa Maliba et Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

C'est Bruno TSHIBALA, à l'époque qui fut chargé de mener les démarches de réconciliation entre les deux personnalités pour sauver le Parti.

Les conditions posées par Monsieur Frédéric Kibasa, en son temps, qui exigeait que la rencontre devant sceller leur entente se fasse à terrain neutre n'avaient pas permis l'aboutissement heureux de la médiation.

Cette situation a amené Bruno Tshibala à prendre faits et causes pour Etienne TSHISEKEDI et devenir son Eminence grise jusqu'au moment où le décès du Président Etienne TSHISEKEDI survenu le 1er février 2017 à Bruxelles est venu les séparer.

Il importe de signaler que tout ce qui était signé par le Président Etienne Tshisekedi, depuis des années, était inspiré et en général concerté avec Bruno Tshibala avec qui Etienne Tshisekedi avait conçu et cosigné les Statuts de 2013, lesquels régissaient le Parti jusqu'au dernier Congrès Extraordinaire de cette année.

Après la mort du Président Etienne Tshisekedi, notre Parti Udps a connu une crise politique et juridique grave du fait de l'impossibilité d'appliquer l'article 26 qui stipule "En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du Président du parti, un directoire composé du Président en exercice de la Convention Démocratique du parti, du Secrétaire Général du Parti et du Président de la Commission Electorale Permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau Président du parti.

Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus".

Pendant ces 30 jours, toutes les décisions doivent être prises collégialement et par consensus au niveau du directoire. Toutes décisions prises par une personne est nulle et non avenue, il faut ajouter que le directoire est resté incomplet lors du décès du Président Etienne Tshisekedi.

A ce stade, il sied de vous informer et à travers vous notre peuple que cette disposition de l'article 26 de nos statuts avait été proposée par Bruno Tshibala à Etienne Tshisekedi qui l'avait qualifiée de géniale et intelligente.

Il fallait éviter qu'une seule personne n'avienne à manipuler les choses à son seul avantage.

Vous comprendrez certainement qu'avec cette situation d'inapplicabilité de cet article 26, le parti était devenu ingouvernable non seulement à cause de l'absence de deux autres membres du Directoire, mais surtout par le fait que les décisions à prendre étaient dépourvus d'un consensus impératif.

Ce qui signifie que toutes les décisions prises par J-M Kabund sont nulles et non avenues en l'absence du Directoire à trois qui doit décider par consensus.

La seule possibilité qui restait était de convoquer le conclave comme instance d'habilitation pour convoquer le congrès dont l'initiative est prise de la base au sommet du parti.

En clair, le conclave convoqué dernièrement par notre parti s'et tenu en toute légalité.

Bien plus, il existe une jurisprudence interne au Parti avec le conclave de Bondeko de 1994 qui avait permis au parti de mettre en place des nouvelles structures.

Pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, il y a eu le décès du Président Tshisekedi qui a laissé un vide au sommet du Parti. Il fallait rapidement combler ce vide.

C'est la raison pour laquelle nous avons tenu un conclave suivi d'un congrès extraordinaire du Parti auquel tous les membres du Parti, de l'intérieur et de l'extérieur du Pays, ont été conviés et ont pris une part active.

Ce Congrès avait comme thème : "réunification, redynamisation et revitalisation du parti ". Tous nos objectifs ont été atteints mais nous poursuivons les efforts de réconciliation.

Aujourd'hui, nous estimons que 70% de membres du parti sont dans la ligne que nous avons tracée.

Au cours de ce congrès extraordinaire, nous avons réactualisé les statuts du Parti en vue de les mettre à la mode du temps.

Ensuite, nous avons procédé à l'élection du successeur du président Etienne Tshisekedi. Il y avait 4 candidats retenus sur 10 déclarés et Mr Bruno Tshibala a été élu démocratiquement comme Président du Parti. Nul autre que lui ne méritait de succéder à Etienne Tshisekedi dès lors qu'il a sacrifié sa vie et sa jeunesse pour le Parti. Engager dans le combat en 1980, il totalise aujourd'hui 37 ans. Sa légitimité révolutionnaire découlant de la lutte a été prise en compte par les combattants.

Etant donné l'incompatibilité entre ses fonctions de Premier Ministre de la République et de Président d'un parti politique, M. Bruno Tshibala a opté pour la Primature et c'est votre serviteur qui a été nommé président Délégué du Parti. M. Bruno Tshibala est resté Autorité Morale.

Pour ceux qui ne sont pas venus au Congrès, l'Autorité Morale est prête à se rendre auprès d'eux : en vélo, en moto, à pied partout où ils se trouvent pour les ramener au bercail.

A ceux qui pensent que la succession de Tshisekedi devrait se faire autrement nous leur disons que l'Udps, Parti du Combat qui a vu mourir au combat des milliers des combattants, ne peut pas accepter une succession dynastique à sa tête.

Après avoir achevé en apothéose notre Congrès, il nous restait à officialiser notre décision, résolutions et recommandations.

Maintenant nous nous employons à la mise en œuvre de ces résolutions.

C'est ainsi que nous sommes à pied d'œuvre pour parachever la mise en place de nos structures en vue de placer l'Udps en ordre de bataille.

Nous avons salué la publication du calendrier électoral et la promulgation de la loi électorale par le Chef de l'Etat.

La torpeur qui s'est installée après la mort du Président Tshisekedi est terminée. Nous avons maintenant un Parti débout et prêt à affronter les échéances électorales.

Le sentiment que prévaut auprès des combattants est la satisfaction et la fierté d'avoir retrouvé l'énergie, la force et l'ambition de maintenir l'Udps au premier rang des Partis démocratiques au Congo luttant pour l'avènement d'un Etat de droit dans lequel la bonne gouvernance contribuera à résoudre les nombreux problèmes socio-économiques du pays et d'assurer le bonheur de nos compatriotes : Le Peuple d'abord.

Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour des éventuelles questions.

Tharcisse Loseke Nembalemba

Président Délégué de l'Udps