Cote d'Ivoire: Extrait de "Voix sauvages éclairées au feu de brousse" d'Henri N'Koumo

revue litteraire

« Et les lèvres seront si miel, si molles, si flammes et il y aura encore le durcissement des poings vêtus de fièvre... »

Après le livre de poésie à deux voix consacré à la situation politique ivoirienne co-publié en 2009, « Zakwato/Morsures d'Eburnie » avec le journaliste Azo Vauguy, Henri N'Koumo, journaliste-écrivain, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture et de la Francophonie remet le couvert. Cette fois-ci avec « Voix sauvages éclairées au feu de brousse », un autre livre de poésie à paraître bientôt.

Morceaux choisis de ce livre qui « tête aux mamelles du surréalisme.

(...) Et il n'y aura de cache-sexe sur aucune courbe luisante et il n'y aura place pour aucun silence et la blancheur des dents qui se sourient enlacera les visages comme la fermeté d'un aimant et il y aura une gigantesque piste de danse pour les mains en ébullition et puis toutes les brèches en feu s'ouvriront larges par elles-mêmes et la tendresse aiguë, la tendresse aiguë vrillera dans les lèvres couleur bonbon, et tout brillera comme le désir dévêtu des soifs libres et les baisers, oui les rudes baisers en sueur sangleront la nudité gluante des corps et y aura des chants aveugles dessous l'ivre froissement des draps et l'on entendra, loin dans l'horizon, la frénésie infinie des poitrines en fête et les seins mûrs, les seins gonflés comme une envie de mains sauvages,

s'empareront de la vigueur des halètements posés sur le matelas et l'amour surchauffé ne s'abolira point dans les manières honteuses et tout grandira dans le sang animal des feux bleus et il y aura de l'énergie, oui, de l'énergie féroce, de l'énergie à profusion dans la racine des gorges sirupeuses et il y en aura aussi, à profusion, dans le biceps des halètements passionnés, et l'on boira, l'on boira d'une langue râpeuse à la longue distillerie des mains, et les lèvres seront si miel, si molles, si flammes et il y aura encore le durcissement des poings vêtus de fièvre et l'on entendra au ciel le plein hennissement des chevaux pur-sang et il y aura encore et encore la rapidité des pouls fous dans leur course sans fin et il y aura aussi le voyage enfiévré des roses écloses comme les jambes et le grand orage sera le mât à conquérir et la folie, la folie chevauchée hurlera tous ses poumons de joie avec des mots innommés et cette folie gravira les marches comme une sève déréglée et elle convoiera les sèves ardentes au cœur des étoiles blanches ô étoiles du grand naufrage (...)