Ile Maurice: Brigitte Carver - «Les protection orders ne font pas peur aux hommes»

Nous continuons nos campagnes de sensibilisation. À notre niveau, nous faisons pas mal de sessions de travail avec des femmes. La décision finale leur revient toutefois. Si une femme décide de retourner auprès de son époux bien qu'elle soit victime de violence conjugale, on ne peut malheureusement pas l'en empêcher. Je suis également d'avis qu'il faut sensibiliser les enfants, dès leur jeune âge, contre la violence envers la femme et la violence domestique.

Néanmois, je pense que si ces cas existent toujours, c'est que la loi n'est pas assez sévère à Maurice. Les époux, enfin les hommes en général, n'ont pas peur, malgré le fait que la femme bénéficie d'un Protection Order. Au second plan, nous retrouvons l'alcool, la drogue et surtout l'infidélité qui créent énormément de tension au sein d'un couple.

Le nombre n'a pas augmenté. De nos jours, les femmes n'ont plus peur de voice out. Auparavant, beaucoup de femmes victimes de violence domestique avaient peur de dénoncer leur bourreau.

