Nigeria: Henry Onyekuru - « Ma blessure ne nécessite pas d'opération »

Prêté le temps d'une saison par Everton histoire de fourbir ses armes pour le plus haut niveau, le Super Eagle espère vite revenir surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui point à l'horizon. Outillé d'un coup de rein dévastateur, virevoltant et surtout décisif, le feu follet Henry Onyekuru constitue, à vingt ans à peine, l'une des seules satisfactions mauves de ces premiers mois de compétition.

Henry Onyekuru ne jouera plus pour le Sporting Anderlecht cette saison. C'est ce qu'avait annoncé son coach Hein Vanhaezebrouck. Sorti sur civière vendredi en fin de rencontre après un choc avec le gardien d'Eupen, l'attaquant international nigérian a passé différents examens samedi. Avec un verdict sans appel: le ligament latéral interne est déchiré et l'opération est inévitable.

