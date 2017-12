Madagascar: Badminton - « Peu pratiqué mais un vrai potentiel » dixit Eugénio Raniriharinosy

interview

Les sports de raquette, y compris le badminton constituent un vrai potentiel pour le sport malgache. Or, il est très peu pratiqué.

L'interview d'un spécialiste des sports de raquette Eugénio Raniriharinosy nous éclaire sur ce point là. Interview.

« Parlez-nous de vous Mr le technicien »

« Cela fait 35 ans que je pratique plusieurs sports de raquette en compétition. J'ai d'abord commencé par le tennis de table lorsque j'étais en minime et en cadet. Ensuite, j'ai fait du badminton avant de me mettre au tennis puis au squash. J'ai remporté des trophées dans ces quatre différents sports de raquette. C'est en tant que pratiquant et organisateur de tournois, que je vous livre mon focus sur le badminton ».

Et votre parcours sportif ?

« J'ai été membre de l'équipe nationale de badminton lors des Jeux des Iles de l'Océan Indien de 1990. A l'heure actuelle, nous avons gagné la seule médaille « régionale » dans l'histoire du badminton malgache avec une médaille d'argent par équipe. De 1995 à 2001, j'étais le Président de la Fédération et en 1998, l'équipe malgache avait obtenu la 3e place au Championnat d'Afrique par équipe. C'est également l'unique podium des malgaches pour le Continent africain ».

A quoi sont dus ces résultats ?

« Ces bons résultats de l'époque ont pu être obtenus grâce à plusieurs facteurs. D'abord, la facilité d'accès aux infrastructures. Nous nous entraînions presque tous les jours dans les différents gymnases de la capitale : le gymnase du Ministère des Finances, le gymnase de l'Université d'Antananarivo et le gymnase de l'ANS à Ampefiloha. Nous avions eu également la chance de participer à des tournois internationaux sur l'île Maurice, l'île de La Réunion et au Kenya. Enfin, nous avions eu de bons entraîneurs chinois et danois qui nous ont appris les bonnes bases techniques ainsi que les stratégies et tactiques pour conduire un match ».

Où en êtes-vous actuellement côté technique?

«De par mes nombreuses expériences, notamment dans la compétition, je coache et conseille beaucoup de jeunes joueurs. Et, avec quelques amis adeptes de badminton, cette année, nous avons organisé un tournoi. C'est la première fois dans l'histoire du badminton que des prizes money ont été distribués au gagnant afin de motiver davantage les joueurs et de récompenser les meilleurs. Nous avons également envoyé un jeune prometteur aux Internationaux de Maurice afin qu'il puisse découvrir ce qu'est le haut niveau, de situer le niveau de Madagascar et surtout pour partager ses expériences aux autres joueurs. Même si je ne suis plus membre de la Fédération, je reste très actif dans le développement du badminton à Madagascar ».

« Et la situation actuelle du badminton ? »

« On recense 10 clubs de badminton à Madagascar : huit à Antananarivo, un à Antsirabe et un à Toamasina. Le badminton aujourd'hui compte de nombreux sympathisants dont une centaine de compétiteurs ».

Que pensez-vous de l'année 2017 ? de son bilan ?

« Outre le Championnat de Madagascar et autres tournois organisés par des clubs et autres férus de badminton, deux jeunes joueurs ont participé à des tournois internationaux.

Keman, un jeune de moins de 18 ans, a participé pour la première fois à un tournoi international à Maurice. Pour cette grande première, il a remporté deux matchs et a acquis une bonne expérience. Aina, la multiple Championne de Madagascar, a participé aux Internationaux d'Afrique du Sud. Elle a frôlé l'exploit en perdant de justesse face à une joueuse classée 219e mondiale. Il faut savoir qu'une joueuse avec un tel classement s'entraîne plus de 15 heures par semaine et participe à, au moins, cinq tournois internationaux par an. Alors que de son côté, Aina a moins de 5 heures d'entraînement par semaine et participe à un tournoi international tous les quatre ans. Bref, Aina a vraiment un très grand potentiel ».

« Quels sont les problèmes du badminton malgache selon vous ? »

« La Fédération malgache est considérée comme une petite Fédération, car il n'y a pas de résultats probants ces dernières années. Comme toute discipline sportive, seul l'entraînement permet de progresser. Pour cela, il faut des infrastructures de bases. Aujourd'hui, il est difficile d'accéder à un gymnase. Si les autres disciplines olympiques peuvent s'entraîner dans différents endroits, le badminton a une spécificité que seul un gymnase peut satisfaire. Le volant étant très léger (5 grammes), le badminton doit se pratiquer en indoor avec une hauteur de plafond d'au moins 9 m ».

« Quelles solutions préconisez-vous ? »

« Je fais appel aux autorités pour faciliter l'accès au gymnase pour le badminton malgache. Cet appui ne nécessite pas de budget supplémentaire pour le ministère du Sport. Les matériels, tels que les raquettes et les volants, restent à la charge des pratiquants. Un appui de la Fédération est un outil dans l'obtention de bons résultats, à l'image d'un kit scolaire nécessaire pour étudier et avoir des résultats plus tard ».

« Quid du potentiel du badminton malgache ? »

« Ce sont les asiatiques qui sont les meilleures nations en badminton. Les Malgaches ont à peu près les profils types et les aptitudes des Asiatiques qui devront être développés pour devenir de très bons joueurs internationaux. Les Indonésiens, donc nos origines, font parties des meilleurs au monde et on peut suivre leurs voies. Du moins, dans l'Océan indien.

Pour terminer, il faut savoir que le badminton est de plus en plus pratiqué dans le monde. Par exemple en France, plusieurs terrains de tennis indoor sont transformés en terrain de badminton ! Quant à 2018, je ne me lasse pas de le répéter, si on a l'accès régulier au gymnase, le niveau va s'élever rapidement et personnellement je suis encore prêt à organiser plusieurs tournois captivants et motivants ».