Madagascar: Habillement pour les fêtes - Les friperies en haut du podium

Avec la nuit de la Saint-Sylvestre, l'expression « se mettre sur son 31 » prend tout son sens. Quels que soient leurs moyens, les Malgaches comptent bien s'y mettre ! Les stands de friperies demeurent, pour beaucoup, l'endroit idéal pour dénicher la pièce maîtresse de leur « out fit » pour les fêtes. Avec la détaxation décidée en juillet par l'Etat, cela n'est pas près de changer.

Choix vs moyens. Le fait d'aimer les friperies est tout d'abord une question de choix, et non de moyens, contrairement à certains préjugés. Effectivement, une frange considérable de gens aisés aime les friperies ; et le mot est faible. Pourquoi ? Parce que les friperies permettent un large choix avec une proportion importante de vraies marques, que l'on retrouve difficilement ... ailleurs. Tout le monde s'y retrouve en fait ; ceux qui se serrent la ceinture comme les nantis, car la fourchette de prix est tellement variée.

Une belle robe « de marque » peut s'acquérir à 10 000 Ariary, voire moins, quand on a l'œil. Mais des articles de friperie peuvent également se vendre à plus de 250 000 Ariary- pour un sac Louis Vuitton par exemple- et ils trouvent toujours preneurs !

Mahamasina. Le marché municipal de Mahamasina demeure, entre autres, le marché de référence pour les friperies, suivi de près par ceux d'Andravoahangy et d'Ambodin'Isotry. Rien qu'hier, ce marché fut bondé par une foule avide de dénicher quelques perles rares, mais également des habitués des lieux qui s'y rendent tous les jeudis.

Miora, l'une d'entre eux, d'ajouter : « Je viens ici tous les jeudis et j'y trouve « mon bonheur », je rentre toujours avec le sourire et d'humeur légère. En prime, mon budget me permet également de ramener de beaux vêtements pour mes enfants et quelques fois, pour leur père. ». Toutefois, il est intéressant de noter que le boom des friperies ne profite pas à tout le monde. Il se fait aux dépens, notamment, de ceux qui opèrent dans la confection ; comme quoi, le bonheur des uns fait le malheur des autres.