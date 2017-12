Madagascar: Nuit de la Saint-Sylvestre et Nouvel An - L'embarras du choix pour les fêtes

31 décembre, synonyme de fête et d'ambiance, non seulement pour les oreilles et les yeux, mais également et surtout pour les papilles. Pour la Saint-Sylvestre, tous les amoureux de fête vont être comblés.

De délicieux et savoureux plats, du gâteau à minuit, du champagne, du whisky, mais surtout de la bonne ambiance et de la bonne musique... ce sont les ingrédients qui garantissent la réussite d'une soirée de réveillon et un déjeuner de Nouvel An et c'est ce que proposent au menu l'« Akany Soa fonenako », le « Batou beach », l'« Elabola Sofitrans », le Glacier, l'Hôtel Grégoire, le « Langanô », le Grand Mellis, Le Carat, le Nerone, les Cygnes, le « Live Hotel » , le « Skandal Buffet », « Mioty Soa », le Krypton et le « Yandy By-pass », pour accueillir en beauté la nouvelle année.

Musical et dansant. Pour clore 2017 et accueillir 2018 dans la joie et la bonne humeur, 'Zay va animer la soirée au « Yandy By Pass ». Une excellente nouvelle pour tous les fans du groupe, car la bande à Nary ne se produit qu'une fois ou deux fois seulement par an. Tee Tay Jerry sera également au rendez-vous pour faire danser les gens jusqu'au bout de la nuit. Au « Live Hôtel », l'ambiance est également dansante. « Mih'art orchestra » sera aux micros. Pour plus de diversité et éviter que la monotonie ne s'invite, une animation DJ et une partie de magie avec Mihaja seront également au programme. Au Glacier, on retrouvera « Jazz MMC » aux commandes. A l'espace « Art'Goût », le réveillon est « chic & choc » avec « Fy mozika » et Fara Gloum. Les plus romantiques ne seront pas en reste chez « Mioty Soa ».

Avec Inah à l'animation, ils seront sûrs de trouver leur bonheur. Au « Langanô », Poon & co vont prendre les choses en main. Lukas Madafit sera lui aussi du rendez-vous pour montrer à tous le mouvement à suivre. Pour dessoûler et bien se réveiller au petit matin, « lasopy tongotr'omby », « vary amin'anana & saucisses » sont proposés. A l'« Akany Soafonenako », les gens auront le choix entre l'ambiance proposée par Nanja au bord du lac ou celle par « Sanda Mozika » dans la grande salle.

Gourmand. Si certains misent plus sur l'ambiance, d'autres ont décidé de donner entière satisfaction aux fins gourmets. Entre le foie gras au pain d'épices et au « pok pok », les rouleaux de printemps façon « skandal », la verrine de tartare de crevettes, les sushis, les feuilletés de langouste, le rôti de jambon, ou encore les pennes à la sauce tomate, proposés au « Skandal Buffet », les amateurs de bonne cuisine vont certainement trouver leur bonheur.

Chez « Nerone restorante », les amoureux des saveurs italiennes vont être gâtés. Ils retrouveront le trio de la mer : « carpaccios » de thon rouge, de poulpe et de poisson arrosés d'huile d'olive avec du citron et de la salade roquette, du rouleau d'aubergine pané aux fromages « mozzarella » et parmesan, du jambon blanc et de l'huile d'olive, des pâtes fraîches raviolis aux quatre fromages italiens, du farfalle au saumon et salade roquette, des gambas poêlés à la sauce gingembre avec ses légumes sautées et au dessert, du « nutellamisu ». De quoi ravir les papilles ! La diversité est au menu au Grand Mellis qui propose grillade et buffet avec des plats gourmands comme le tilapia en papillote, la saucisse grillée au vin rouge, le travers de porc au miel, la caille grillée à la moutarde, ou encore la côte d'agneau provençal.

Tous ceux qui se rendront au « Batou Beach » auront par contre droit à du pâté en croûte, du cochon de lait farci, de la roulade de poisson, du tempura de fruits de mer, de la dinde au porc, de la fricassée de fruits de mer sans oublier les mille-feuilles, glace, mousse au citron, ou la tarte aux fruits. Le Carat, l'« Elabola Sofitrans », le restaurant Les Cygnes, l'Hôtel Grégoire, ou encore Le Carat ont préféré garder la surprise quant au menu. Une chose reste sûre, la déception n'est aucunement au rendez-vous. D'autant que ces ambiances et ces programmes sont accessibles à toutes les bourses, car allant de 25 000Ar à 110 000Ar.