Congo-Kinshasa: Le prêtre congolais à l'origine de l'«opération cloches» confronté à ses accusateurs

De jeunes courageux sortent dans la rue avec leurs sifflets, mais préfèrent être discrets au micro, on ne sait jamais « qui est qui », selon eux. « Non, je n'ai rien à dire », dit l'un d'entre eux.

A 21h, au milieu du vacarme habituel de Matonge, l'un des quartiers les plus mouvementés de la ville, la cloche sonne. Quelques minutes plus tard, des sifflets et des pétards accompagnent la cloche aux alentours de la paroisse.

« On a commencé aujourd'hui la prière des trois jours, explique le secrétaire de la paroisse. Elle a pris fin à 20h15. Voilà pourquoi les gens se sont précipités pour rentrer chez eux et accompagner la cloche ».

Ce 29 décembre, l'abbé Vincent Tshomba, initiateur de l'opération « Jeudi cloche », doit être confronté à l'Union nationale des nationalistes (Unana). Le parti politique l'accuse de tapage nocturne suite à cette opération menée chaque jeudi à 21 heures par plusieurs paroisses de Kinshasa pour exiger l'application intégrale de l'accord politique dit de la Saint-Sylvestre et la tenue des élections crédibles et transparentes dans le meilleur délai.

