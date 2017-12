Cote d'Ivoire: Le gouverneur Augustin Thiam de Yamoussoukro dévoile ses perspectives pour 2018

Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, le gouvernement qui s'est saisi de ces drames… Plus »

Pour les élections à venir, les conseils municipaux et régionaux principalement, il a invité la classe politique de se conformer aux verdicts des urnes, afin de bâtir ensemble, une cité harmonieuse et paisible.

Poursuivant, il a levé un coin de voile sur les grands chantiers qui attendent son institution pour l'année 2018. Notamment, la construction d'un centre intégré au quartier Dioulakro et d'un commissariat du District, qui sera aussi implanté entre Dioulakro et Sopim. Par ailleurs, il a fait savoir aux convives la décision du dernier Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro, celle d'établir le siège du Sénat à Yamoussoukro. À cet effet, il a traduit les gratitudes des populations de Yamoussoukro au Président de la République, SEM. Alassane Ouattara.

Il a indiqué que les projets pour la plupart sont achevés. Quant à ceux qui connaissent des difficultés, ils ont été résiliés et réattribués. Pour lui, plus que jamais, l'avenir est prometteur pour les populations du district. Car, « notre principal objectif est de faire de Yamoussoukro un véritable pôle de développement économique, social et culturel » a-t-il affirmé.

