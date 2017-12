Mali: INPS - Le budget de 2018 équilibre en recettes à 172 763 120 701 FCFA et en dépenses à 158 990 448 849 FCFA

Après des résultats encourageants engrangés par l'Institut National de Prévoyance Social (INPS). Le Président du Conseil d'Administration (PCA), Mamadou Sinsy Coulibaly a salué et félicité le bon résultat de 2017.C'était lors de l'ouverture de la 86ème session du conseil d'administration tenue hier jeudi 28 décembre 2017, à la direction générale de ladite structure, en présence du directeur général Bréhima Noumoussa Diallo.

Pour cette session couplée, étaient inscrits à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2016 et l'adoption du programme d'activités et du projet de budget de l'exercice 2018. Ainsi, les états financiers produits par l'I.N.P.S sont conformes aux dispositions de la Conférence Inter Africaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). Les états financiers soumis à l'approbation du Commissaire comprennent : Le bilan qui éclaire sur la situation financière de l'INPS ; Les comptes de résultats par gestion qui fournissent les informations sur chaque régime et la performance de l'Institut; Ainsi le résultat net de l'exercice 2016 a connu une hausse de 43% par rapport à celui de 2015. Cette hausse s'explique essentiellement par le niveau de réalisation des recettes de cotisations.

Les produits techniques sont passés de 91 388 725 801 en 2015 à 108 894 310 343 en 2016 soit une augmentation de 19%.

Le budget 2018 s'appuie sur un plan stratégique qui trace les axes et définit les activités lui permettant d'assurer à partir des ressources suffisantes et stables, le service régulier et à échéance des prestations sociales, l'épanouissement de son personnel, et de contribuer à une croissance durable de l'économie nationale. Les axes stratégiques de ce plan sont entre autres: Réaliser l'équilibre des régimes ; Améliorer la qualité des prestations servies : Adapter les structures de l'Institut à ses missions : Développer et motiver le personnel ; Poursuivre l'informatisation : Et améliorer la communication.

Le budget 2018 de l'Institut a été élaboré dans un contexte économique national marqué par une relative stabilité du taux de croissance de l'économie nationale autour de 5% entre 2015 et 2016. Ce niveau croissance devrait se maintenir malgré la persistance d'une situation sécuritaire préoccupante.

Le budget de l'Institut National de Prévoyance Sociale pour l'année 2018 est arrêté en recettes à 172 763 120 701 FCFA et en dépenses à 158 990 448 849 FCFA avec un solde d'exploitation prévisionnel de13 772 671 851 FCFA. Ce budget est en augmentation par rapport au budget rectifié de l'exercice 2017 de 11,82% au titre des recettes et de 8,02% au titre des dépenses.

Les dépenses de l'Institut se classent en trois grandes catégories (dépenses techniques, dépenses d'investissements et les dépenses administratives) et des reversements (ANPE et CANAM). Les dépenses sont essentiellement constituées de dépenses techniques, 70% concernent uniquement les pensions de retraite.

Les reversements à l'ANPE pour 6 339 600 000 FCFA contre une prévision rectifiée en 2017 de 5 705 000 000 FCFA soit une hausse de 11,12%.

Et les reversements à la CANAM pour 29 764 623 529 FCFA contre une prévision rectifiée en 2017 de 26 982 000 000 FCFA soit une hausse de 10,31%.