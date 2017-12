Mali: Fonds Auto renouvelable pour l'Emploi - Des belles perspectives affichées en 2018

La 38ème session du conseil d'administration du Fonds Auto renouvelable pour l'Emploi (FARE), s'est déroulée hier mercredi 27 décembre, au siège de ladite structure. Elle était présidée par Ibrahim AG NOCK, en présence de tous les administrateurs. Cette session affiche un bon résultat, avec un budget estimé à 3 285 980 185 FCFA en 2018.

Il faut signaler que le Fonds auto renouvelable pour l'emploi (FARE) est une structure rattachée à l'ANPE, qui relève du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle. Cette structure a caractère associatif accomplie des activités d'appui à la création et au développement d'entreprises initiées par des jeunes maliens âgés de 40 ans au plus. Ses principaux membres sont l'ANPE, l'INPS, la CCIM et la CNAR. (Compagnie nationale d'assurance et réassurance). Crée par le récépissé no 0501 / MATCL- DNI du 13 Juillet 2001 et est réagi par la loi No 04-038 relative aux associations en République du Mali. Cette structure se fixe comme objectif d'apporter son concours technique et financier à la réalisation de projets initiés par les jeunes promoteurs pour la promotion des PME-PMI.

A seulement un mois de la tenue de la 37ème session, le Fonds Auto renouvelable pour l'Emploi (FARE) a tenu sa session budgétaire 2018. Le président du conseil d'administration dans son allocution d'ouverture, dira que cette session est traditionnellement réservée à l'examen et l'adoption de leur budget et le programme d'activités y affèrent. A ses dires l'exécution du budget 2017 a permis de maîtriser les dépenses.

Il a cet effet salué et félicité les efforts de la direction. Pour l'orateur le programme d'activités 2018 soumis au conseil, vise non seulement à consolider les acquis mais aussi et surtout à développer les actions de promotion de l'auto emplois à travers l'appui et la création des PME et les renforcements des entreprises existantes.

Ainsi pour l'orateur, la création et le développement des PME -PMI a constitué l'ossature de leurs activités en 2018. Dans ce cadre, il est prévu en 2018, la création et le développement de de 510 PME /PMI pour un montant à garantir de : 1 785 000 000 F CFA, avec la création de 1 910 emplois ; le cautionnement de 191 entreprises à hauteur de 910 000 000F CFA, avec la création et le renforcement de 455 emplois permanents et 640 emplois par jours. Ainsi le budget de 2018 est estimé à 3 285 980 185FCFA.