Ile Maurice: Des manuels scolaires pour le Grade 7 à Rs 50...

Si les manuels de Grade 7 sont tous sur le marché, ce n'est pas le cas pour ceux destinés aux plus grandes classes, font savoir les revendeurs. Il y a notamment les très prisés livres de «Design and Technology» pour la Form II ou encore le manuel destiné à l'épreuve d'«Oral English» qui ne sont pas disponibles.

En ce qui concerne les autres manuels obligatoires en Grade 7, la moyenne du prix est de Rs 52 chacun. Mais les choses sont différentes pour les langues orientales. «Le livre d'hindi est à Rs 58 alors que les manuels de marathi, telegu et manda- rin sont à Rs 256, Rs 272 et Rs 245 respectivement», ex- plique Prithvi Fowdar, propriétaire d'Antara Bookshop, à Quatre-Bornes.

Un parent rencontré aux abords d'une librairie de Port-Louis nous le confirme. Le livre le moins cher est celui de la littérature anglaise. Il coûte Rs 30. Alors que ceux de mathématiques et de sciences coûtent chacun Rs 80. Ce sont les plus chers.

