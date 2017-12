Ile Maurice: Allégations d'arnaque - Litige autour de la rénovation d'une église

Voulant obtenir son dû, il dit avoir essayé à maintes reprises de parler au pasteur. «Mais il reste injoignable. Il avait tenu une réunion où il avait confirmé qu'il allait me rembourser, mais toujours rien.» Il a porté plainte contre cette église et le pasteur à la police de Bel-Air.

C'est une bataille ouverte entre un pasteur et une de ses ouailles. Vikash Singh Beegun soutient qu'il a travaillé pour la rénovation de l'église Universelle à Bel-Air et n'aurait pas été rémunéré. De son côté, le pasteur Morgan affirme que cette restauration devait être faite bénévolement et que c'était le message qu'il avait prôné. En tout cas, il compte saisir la justice pour régler ce problème.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.