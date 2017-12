Madagascar: Le Premier ministre défend son bilan

L'accord de Facilité élargie de crédit (FEC), par le Fonds monétaire international (FMI), en juillet 2016, est pourtant, le feu vert à l'ouverture des vannes des bailleurs. Un an et demi après, l'augmentation des marchands de rue et d'autres activités informelles est un indicatif de l'absence de projets pourvoyeurs d'emplois pouvant absorber la manne internationale.

Sans quoi, l'utilité de certains ministères et entités financières pourrait être remise en question. Un autre point soulevé durant la rencontre avec la presse, hier, pourrait également, expliquer le grand écart entre les acquis étatiques et la réalité des ménages.

Si l'on fait le parallèle avec la réalité, les performances de l'Exécutif, sont plutôt poussives. Durant un petit déjeuner de presse, hier, à Anosy, où il a farouchement défendu les acquis et réalisations de son équipe, le chef du gouvernement a pourtant, ajouté qu'étant donné les difficultés auxquelles nous avons fait face cette année, un taux de croissance de 4,1% est déjà remarquable. Ont été cités les aléas climatiques ayant détruit les récoltes et l'épidémie de peste pulmonaire urbaine qui n'était pas prévue.

