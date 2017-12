Maroc: Liga - Loïc Rémy et Oussama Tannane poussés vers la sortie

L'arrivée de Paco Jémez sur le banc de Las Palmas va faire des dégâts. Loïc Rémy et Oussama Tannane, tous deux arrivés cet été, se sont ainsi déjà vus signifier qu'ils devaient se chercher un autre club en janvier !

Paco Jémez fait le ménage. Dans le viseur du nouveau coach, les écarts de conduite répétés de certains joueurs, parmi lesquels deux noms bien connus de la Ligue 1 : Loïc Rémy et Oussama Tannane. Un peu plus d'une semaine après son arrivée comme nouvel entraîneur de Las Palmas, le technicien espagnol veut déjà se séparer du Français et du Marocain.

« J'ai dit à mon président qu'il cherche une porte de sortie à Rémy et Tannane », a confié le coach de 47 ans lors de l'émission El Larguero de la Cadena Ser.

Les deux joueurs, impliqués dans une altercation à l'entraînement le mois dernier, sont donc priés de quitter le club. Début novembre, les deux hommes s'étaient écharpés au cours d'un entraînement, à la veille d'un match sur la pelouse du Real Madrid (défaite 3-0). Et s'ils ont évolué ensemble par la suite (contre le Bétis, Alavés, l'Espanyol Barcelone et Getafe), leurs chemins devraient vite se séparer. Pourtant meilleur buteur du club avec 5 réalisations, Loïc Remy a été gentiment prié de se trouver un nouveau club dès le mercato d'hiver.

Même chose pour Oussama Tannane, prêté par Saint-Étienne, qui n'a pas non plus convaincu le nouveau coach et qui va devoir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. L'ancien attaquant de l'OM, meilleur buteur du club, ne souhaiterait plus s'impliquer avec Los Amarillos alors que l'international marocain a manqué son intégration.