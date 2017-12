Tunisie: Quelle remontée !

ST bat ESM (4-2). Score à la mi-temps (2-2).

Buts: Youssef Fouzaï 36', Jacques Bessan 44', Slim Jedaied 55' et Ahmed Hosni 90+4' pour le ST; Fehmi Maâouani 12' et 34' pour l'ESM

Bon arbitrage d'Amir Loussif assisté par Marouène Saâd et Mahmoud Moussa.

Avertissements: Jouini 45+1' et Fouzai 64' (ST); Mhamedi 42' (ESM)

ST: Ben Thabet, Ben Ali (cap.), Belakremi, Jouini, Khemiri, Badi, Kethiri, Elyès Jelassi, Fouzaï (Hosni 84'), Jedaied (Youssef Jelassi 89'), Bessan

ESM: Rebaï, Ben Salem, Zahou, Ayari, Ben Salah, Khelij (cap.), Mhamedi, Maâouani, Baccouche (Ben Abdessalam 63'), Meniaoui (Niang 90+2'), Lahkimi (Kheraifi 83').

Duel de milieu du tableau au goût particulier pour Mohamed Kouki qui retrouve ses anciennes couleurs. Sous une pluie battante, sur une pelouse où il est difficile de trouver ses appuis, le public très peu nombreux eut droit à une première période de haute teneur. Pourtant, public et joueurs durent attendre 25 bonnes minutes sur l'horaire prévu avant que Amir Loussif ne décrète le coup d'envoi. Motif: à en croire le commissaire de match, Bechir Hassani, le trio arbitral venu de Monastir a été pris dans l'embouteillage au niveau du quartier de Mellassine. Ainsi va notre championnat resté résolument amateur dans ses us et coutumes !

Heureusement que les acteurs vont vite faire avaler la pilule de ce retard pour un motif inadmissible.

Après un coup franc de Belakremi dévié en corner (5') et, dans la minute suivante, une reprise de volée de Bessan qui caresse le montant, les Sudistes vont frapper sur pratiquement leur première attaque. Un centre de Baccouche côté droit trouve la tête de Fehmi Maâouani. Le rebond trompe le gardien stadiste Nadim Ben Thabet qui marque un temps d'hésitation sur sa sortie (12').

Libérés, les hommes de Ghazi Gherairi prennent la maîtrise de la partie grâce à un bloc solide et compact et des échanges rapides. Un coup franc magistral des 30 mètres de Lahkimi fracasse le montant (22'), avant que Bessan n'échoue sur Ben Salah.

Les locaux cafouillent et subissent, impuissants, l'ascendant adverse. L'absence dans l'axe défensif de Bassem Boulaâbi, suspendu complique la tâche stadiste d'autant qu'en voulant relancer, Jean-Daniel Badi perd bêtement le ballon, ce dont profite Maâouani, encore lui, pour décocher une frappe pas vraiment imparable sur laquelle se déchire Ben Thabet (34').

Le match de l'ESM s'arrête pratiquement là. Car les Stadistes vont revenir de loin pour égaliser avant la pause, puis prendre l'avantage. Un scenario auquel ne croyaient plus leurs fans les plus optimistes. C'est Youssef Fouzai qui sonne la charge en réduisant l'écart d'une belle demi-volée à la retombée d'un ballon renvoyé par Ayari (36'). Une minute avant la pause, le Béninois Jacques Bessan y va de son but habituel, cette fois de la tête à la reprise d'un magnifique centre de Belakremi côté gauche.

A 2-2, on repart de zéro. La première période, conclue par un hors jeu pas évident signalé sur un but de Lahkimi n'a jamais manqué d'intérêt. Bravo !

L'exploit de Jedaied

De retour des vestiaires, ce sont les hommes de Mohamed Kouki qui reviennent plus forts. Slim Jedaied, pas très brillant durant la phase aller, transperce l'axe défensif des Mineurs et bat de près Rebai, sorti à sa rencontre (55', 3-2). Grâce à cet exploit, il se rachète pour une bonne part.

Après ce but, toute l'équipe stadiste court congratuler Nadim Ben Thabet, le gardien qui a beaucoup à se reprocher sur les deux buts métlaouiens. La solidarité est là.

N'ayant plus rien à perdre, Gherairi lance le vif Jilani Ben Abdessalam dans la bataille. L'ancien attaquant de l'US Ben Guerdane sert un caviar pour Maâouani qui manque sa déviation, ratant le hat-trick devant une cage vide (68'), avant de reprendre à côté dans la surface (79'). L'ESM termine ainsi très fort à la recherche du but égalisateur.

Pourtant, à sept minutes de la fin, Jedaied, à la réception d'un corner manque de mettre les siens à l'abri, sa tête décroisée ratant le cadre d'un rien. Tout comme Bessan à une poignée de secondes de la fin. Rebai doit ensuite sortir le grand jeu sur le bolide à bout portant de Jedaied.

Mais, tel un bouquet final, à la dernière minute du temps additionnel, Ahmed Hosni, à peine entré en jeu, est habilement décalé par Youssef Jelassi. Il bat de près Rebaï, donnant au succès stadiste les allures d'un triomphe.

Le ST chasse le signe indien qui marque ses sorties à domicile. Quant à l'ESM, trahie par une condition physique très moyenne, elle a cru trop tôt en la victoire. Le réveil a été brutal.