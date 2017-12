Tunisie: L'arbitre offre un penalty et arrête la partie !

But : Jaziri (45'+ 17' s.p) - USBG

ESZ : Jaballah, Maâroufi, Bhar, Chebli, Touati, Fall, Dawdi, Jbali, Bouhajeb, Amutu, Mcharek .

USBG : Kridene, Coulibaly, Boufalgha, Radawi, Sellami, Jacob, Herbaoui, Yahia, Taboubi, Jaziri, Zoghlami.

Les deux clubs voisins étaient menacés. Ils occupent les 2 dernières places au classement. ESZ et USBG n'ont réalisé aucune victoire jusqu'à présent. Le derby qui les a opposés hier était très important. Son enjeu est déterminant. C'est pourquoi, la désignation de Yousri Bouali,comme arbitre, a été contestée par les Zarzissiens. D'ailleurs, même la réunion sécuritaire qui se tenait d'ordinaire la veille de chaque match a été boycottée par les responsables de l'ESZ .

Ridha Jeddi et Samir Sellimi comptaient énormément sur ce face-à-face. Chacun souhaitait poursuivre le parcours avec un peu plus d'espoir parce qu'en cas de score de parité ou de défaite , le danger persisterait encore plus.

La partie a débuté avec un quart d'heure de retard ! L'USBG s'est ruée en attaque dès les premières minutes dans l'espoir de surprendre l'adversaire et de le contraindre à garder sa zone. Elle s'est créée trois tentatives offensives mais Jaballah était à la réception à chaque fois. Avec un excès de prudence, l'ESZ est entrée petit à petit dans le match. Fall, Jbali et Amutu ont bien bougé et porté le danger dans la zone de l'adversaire plusieurs fois sans parvenir à concrétiser ses attaques. Il faut dire que les 22 acteurs n'ont pas facilité la rencontre à Y. Bouali puisque chaque sifflet a été suivi de contestations et cela a enflammé les gradins. Le jeu était décousu et loin d'être plaisant de la part des deux équipes qui cherchaient le résultat et non la manière. Ce n'est qu'à la 29' que l'USBG a obtenu le premier corner qui n'a pas été bien exploité par Zoghmami. La peur de l'échec était manifeste, de part et d'autre. Les deux gardiens n'ont pas été bien menacés .

Un penalty et puis...

Pour sa part, l'ESZ a obtenu son premier corner à la 42', tiré par Jbali et repoussé par la défense des visiteurs. Une minute après, l'USBG a effectué une attaque et Harbaoui est tombé dans la surface de réparation. Yousri Bouali n'a pas hésité à siffler le penalty. Des contestations et envahissement du terrain s'en suivent. Dix-sept minutes après, Jaziri exécute et marque. Juste après, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Scandaleux !

Les joueurs de l'USBG ne quittent pas le terrain. Y. Bouali, non plus. 25' après, l'arbitre, bien escorté par les forces de sécurité et sous les applaudissements des spectateurs, regagne les vestiaires. Là, il déclare avoir été agressé sur le terrain et il n'est pas en mesure de finir le match. La partie est arrêtée. A suivre...