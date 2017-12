Tunisie: Promotion des énergies renouvelables

L'AFD adopte, par ailleurs, un nouvel engagement qui va transformer son action. Elle sera la première institution financière à concrétiser «100% l'Accord de Paris». «Nous avons, d'ores et déjà, adapté nos procédures internes, nous a précisé le directeur général de l'AFD, pour nous assurer que tous les projets que nous finançons seront cohérents avec un développement de long terme bas carbone et résilient.»

Une facilité 2050 sera également fournie pour financer l'élaboration de trajectoires de développement bas carbone et résilient, à établir d'ici 2020 selon les termes de l'Accord. Aussi, une initiative a été lancée pour le Pacifique, mobilisant également la Commission européenne et d'autres bailleurs, afin de financer l'adaptation au changement climatique dans les petits Etats insulaires de cette région, particulièrement vulnérables.

C'est pour la première fois un message fort visant la bascule des énergies fossiles vers les renouvelables. Selon leur déclaration commune, il s'agit, en effet, de «mettre en place des politiques explicites pour réduire significativement la dépendance aux énergies fossiles et accélérer rapidement le financement des renouvelables ». De son côté, pour accompagner les pays dans la traduction concrète de l'Accord de Paris, l'AFD s'est engagée à mettre en place de nouveaux outils, afin notamment d'accélérer les mesures d'adaptation. Il s'agit d'une facilité «Adapt'Action», dotée de 30 M d'euros sur 4 ans, qui accompagne, via une assistance technique, quinze pays particulièrement exposés et vulnérables aux effets du changement climatique dans la mise en œuvre de leurs contributions nationales. Ses trois premiers financements, avec le Niger, les Comores et la Tunisie ont été signés.

Lors d'une déclaration commune, elles ont, toutefois, décidé d'amplifier le mouvement et d'aligner leurs flux financiers sur l'Accord de Paris en contribuant ainsi à la mise en place de trajectoires bas carbone et résilientes. Elles intègrent donc l'Accord dans leur mandat, au même titre que la réduction de la pauvreté.

