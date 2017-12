Tunisie: La Chabiba retrouve le sourire

JSK : Kalaï, Bouchniba, Dahnous (Frioui), Abbès, Bacha, Traoré, Sylla, Laâmari (Hleli), Laâouichi (Salhi), Sassi, Munduga

SG : Naouara, Abbès, Ben Sassi, Haj Mabrouk, Mahmoud, Mida (Hamidai), Ourokoma, Guesmi, Guemach, Garsallaoui (Mansour), Isaca

Après deux défaites à Kairouan, le doute s'est installé chez les Aghlabides. Kaderi a opéré des changements d'emplacement des joueurs. Il voulait solder le match dès le début et aux moindres frais. Les camarades de Kalaï ont opté dès le coup d'envoi pour un jeu direct, sans fioriture, laissant ainsi planer le suspense, avec surtout deux premières occasions de scorer offertes à Laâmari sur un coup franc (7') et Munduga (10'), sans apporter toutefois de changement au score. La partie s'est animée au fil des minutes. Mais c'est surtout la JSK qui a réussi à prendre l'ascendant grâce à la classe certaine de Sassi, Munduga et Laâouichi.

Ce dernier a d'ailleurs réussi à déstabiliser la défense sudiste. Suite à une action offensive rapide menée sur le flanc gauche, l'attaquant aghlabide est poussé par le défenseur Hachem Abbès (29'). L'arbitre siffle le penalty, Sassi ne rate pas l'aubaine et donne l'avantage à son équipe (30'). Le but aghlabide aurait pu d'ailleurs être consolidé par d'autres, si Munduga et Laâouichi avaient bien ajusté leurs tirs.

Le SG, souvent dominé au cours de cette première période, a eu quelques réaction par Isaca, lequel a revendiqué un penalty suite à une faute de Abbès commise dans sa zone (42'). Mais l'arbitre fit poursuivre le jeu.

La domination aghlabide

Après la pause, les Aghlabides ont gardé les mêmes choix offensifs pour confirmer leur avantage et éviter la réaction sudiste. Les occasions de scorer n'ont pas manqué de conférer au jeu du suspense et beaucoup de passion. Mais les actions des attaquants Munduga (52') et Laâouichi (60') ont manqué de réussite face au gardien Naouara. Le coach aghlabide demande à ses protégés de se concentrer en phase finale. Un corner est botté par Laâouichi, Munduga dévie la balle dans les filets de Naouara (69'). Ce but a donné plus de confiance aux Aghlabides qui ferment les issues à leur arrière-garde face à Garsalloui, Guemach et Isaca. La réaction du SG fut timide. Le coach sudiste lance Konan et Mansour pour donner plus d'efficacité à l'attaque, mais la défense aghlabide est solide. Le jeu s'est poursuivi sans apporter aucune nouveauté si l'on excepte l'occasion propice de scorer qui s'est présentée à Guemach du côté des visiteurs (83' ), mais qui n'a pas inquiété outre mesure le gardien Kalaï.

Par cette victoire, la Chabiba retrouve des solutions à ses carences offensives. Quant au SG, cette défaite risque d'avoir des répercussions fâcheuses sur le moral d'un ensemble qui commence à douter de ses moyens.