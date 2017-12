Congo-Brazzaville: Pascal Tsaty Mabiala désigné chef de file de l'opposition congolaise

Le statut de chef de file de l'opposition, prévu par la loi fondamentale de 2015, prévoit quelques droits et privilèges. Après la désignation de Pascal Tsaty Mabiala, d'autres formations de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire n'ont pas réagi aussitôt.

Il se félicite de son nouveau statut et pense, en même temps, que la tâche qui lui incombe est très lourde : « Je me trouve là, devant une tâche importante et, peut-être même, la plus lourde que je n'ai jamais assurée dans ma carrière politique. C'est une lourde tâche que je vais assurer au nom de l'opposition. Ma tâche n'est pas facile parce qu'il va s'agir de rassembler. Il y en a qui disent même que l'opposition est irréconciliable.

Conformément à une disposition de la Constitution adoptée en 2015, Pascal Tsaty Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), formation d'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus aux dernières législatives, a été désigné chef de file de l'opposition. C'est une grande première dans un pays où l'opposition ne parle pas souvent le même langage. Le promu se réjouit et promet de rassembler toutes les tendances de l'opposition qui n'ont pas encore réagi à sa désignation.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

