Liberia: Présidentielle au Liberia - Joseph Boakai reconnaît sa défaite

George Weah est le nouveau président du Libéria. L'ex-star du football a obtenu plus de 60% des voix lors… Plus »

Ses partisans et ceux des autres partis politiques qui lui ont apporté leur soutien au second tour, voudront probablement être présents également. Pour de nombreux Libériens, il s'agit d'un jour historique : pour la première fois, une présidente démocratiquement élue passe le pouvoir à un autre.

Ce discours était d'une grande solennité de la part d'un homme de 73 ans décrit comme un serviteur de l'État et qui a appelé les Libériens à aller de l'avant ensemble et à tourner la page.

Hier footballeur, aujourd'hui sénateur et demain président du Liberia. Ce 28 décembre, la commission électorale a donné les résultats presque complets du second tour de la présidentielle. George Weah remporte un plus de 61% des suffrages.

