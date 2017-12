Togo: La PODDED plaide pour une ratification rapide de la Convention 189 de l'OIT

Dans l'optique de ses activités ordinaires de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des employés domestiques du Togo, la PODDED (Plateforme des Organisations de Défense des Droits des Employés Domestiques) était à nouveau devant la presse ce vendredi 29 Décembre 2017 à Lomé.

Objectif de cette rencontre, selon le Point focal de cette Plateforme au sein du RNMPS (Réseau National Multi-acteurs pour la Protection Sociale), Sébastien Kouléfionou, élever une nouvelle fois la voix en vue d'appeler le gouvernement togolais à "accélérer le processus d'adoption de l'arrêté règlementant le travail domestique qui prend en compte les dispositions de la Convention 189 ou ratifier la Convention 189 de l'OIT et les traduire dans les lois nationales".

Outre cette demande, la PODDED et ses 19 structures membres (syndicats, associations de défense des droits de l'Homme et agences de placement des travailleurs domestiques...), dans droite ligne des initiatives pour assurer aux uns et aux autres, un travail décent, attendent du gouvernement togolais, la poursuite des "actions visant la promotion et la règlementation des emplois décents dans le secteur du travail domestique à l'instar du programme du service d'aide à la personne de l'ANPE" et "un appui des OSC et syndicats impliqués dans la promotion, la protection et la défense des droits des travailleurs/euses domestiques".

En dehors de l'Etat, ces acteurs adressent également des demandes aux organisations et mouvements sociaux, aux partenaires techniques et financiers et surtout aux employeurs des travailleurs domestisques. Et justement pour ce qui est de ces derniers, la PODDED demande entre autres qu'ils garantissent "les conditions de travail décent (Salaire supérieur ou au moins égal au SMIG, déclaration à la CNSS, couverture sanitaire, congé, contrat écrit...)" et "la liberté syndicale et le droit de négociation collective".

Aux dires de M. Kouléfionou, l'arrêté en faveur du travail domestique ou encore la ratification de la Convention 189 de l'OIT aura pour utilité de redonner aux travailleurs domestiques togolais, estimés à plus d'un million, leur dignité humaine et d'aider à rompre avec "les graves déficits de travail décent auxquels sont confrontés ceux-ci et qui n'est que la résultante de leur vulnérabilité juridique et sociale".

Créée en Avril 2014, la PODDED, également membre du RNMPS, a saisi l'occasion pour entretenir la presse sur les objectifs et actions déjà entreprises en faveur de ce secteur d'activité dédié. Il en ressort qu'elle a été portée sur les fonts baptismaux, "pour contribuer au plan national à une revalorisation du travail domestique à travers des actions de formation, de sensibilisation et de mener des actions de plaidoyer pour la prise en compte du travail domestique par une législation spécifique et pour la jouissance effective des mesures prises en leur faveur".