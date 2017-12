Tunisie: Un bon de sortie de 1,2 million de dollars !

Revenant sur les accusations colportées à travers les réseaux sociaux faisant état de sa tendance à «vider» l'équipe afin de pouvoir récupérer l'argent qu'il a dépensé, le président de l'Etoile, Dr Ridha Charfeddine, a tenu à préciser sur un ton «écœuré» mais déterminé les tenants et les aboutissants de son approche en matière de vente des joueurs. «Il faut que tout le monde sache qu'il est très difficile de pouvoir retenir un joueur contre son gré. C'est le cas de Neguez qui a ardemment manifesté son désir de partir. Ces gens qui se permettent de critiquer sans cesse feraient mieux d'aider financièrement leur club avec n'importe quelle somme pour justifier leur amour et leur appartenance à l'Etoile, d'autant plus qu'ils savent pertinemment qu'on est redevables de montants colossaux en guise de pénalités. Une chose est certaine, j'agirai en mon âme et conscience pour tout ce qui est dans l'intérêt de l'Etoile sans crainte de qui que ce soit».

C'est le président de la section football de l'Etoile, Mehdi Laajimi, qui l'a affirmé. «C'est un joueur important pour notre équipe, il commence à s'intégrer dans l'ambiance générale de notre club et il est hors de question de le laisser partir. On attendra les retombées de la Coupe du monde de Russie pour discuter d'une telle éventualité».

