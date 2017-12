Tunisie: Encadrement et accompagnement des promoteurs

Le programme en question vise à réaliser des réformes concernant les institutions et le système d'encouragement des investissements agricoles en vue d'assurer leur mise à niveau pour qu'elles travaillent avec plus d'efficacité et un meilleur encadrement des promoteurs.

Il s'agit aussi de moderniser les exploitations agricoles afin qu'elles contribuent à la croissance et l'amélioration du revenu des agriculteurs et la création de postes d'emploi dans les zones rurales.

Consultation technique et économique

Le programme en question s'articule autour de plusieurs axes dont celui qui concerne l'incitation des promoteurs pour investir dans le domaine agricole à la faveur de l'amélioration de l'efficacité des mécanismes d'investissement agricole et la nouvelle loi sur l'investissement avec un renforcement des ressources financières destinées au secteur agricole. Un système de consultation technique et économique professionnel sera mis en place pour stimuler l'investissement agricole et financer l'activité de consultation.

L'objectif est de moderniser les exploitations agricoles et de fournir l'appui nécessaire à l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) pour pouvoir encadrer et accompagner les promoteurs de près de 6.000 exploitations agricoles par an. Par ailleurs, le programme en question permettra de coordonner la gestion entre les différents intervenants dans le secteur agricole et la modernisation des exploitations.

Un soutien sera fourni aux structures chargées de l'exécution du programme à travers l'installation d'une cellule de gestion par objectifs. Parallèlement, le climat des affaires sera amélioré avec une meilleure présence de la femme dans l'investissement agricole. L'unité de gestion par objectifs au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche sera chargée de l'exécution de ce programme à travers la coordination entre les différentes parties intervenantes.

Aussi, un comité de pilotage (Copil) sera constitué en vue d'assurer le suivi de l'exécution du programme et de définition des orientations stratégiques. Il approuvera les étapes d'exécution sur le plan technique et financier. Ledit comité sera composé des représentants des structures concernées, à savoir le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, le ministère des Finances, l'Apia, l'unité de gestion par objectifs, la direction générale de financement et d'investissement et des structures professionnelles, les commissariats régionaux au développement agricole ainsi que les représentants des intervenants dans le secteur agricole dont les organisations professionnelles et d'appui et les banques.

A noter que le coût total du programme est estimé à 874 millions de dinars tunisiens (300.4 millions d'euros), financé par l'AFD à raison de 20.6% du coût total réparti entre un crédit de 60 millions d'euros et un don de 2 millions d'euros dans le cadre de la Facilité d'investissement pour le voisinage, soit 3.3% du coût total.