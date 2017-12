Tunisie: Vivement la trêve

Gavés de football, les joueurs de l'EST le sont plus que tous les autres footballeurs tunisiens. Et malgré cela, leurs résultats sont jusque-là satisfaisants. En témoigne leur dernière victoire réussie avant-hier à Radès aux dépens du Club Olympique de Médenine (3-1). Grâce à cette nouvelle réussite réalisée sans peine et au cadeau de fin d'année qui lui a été offert par l'USMonastirienne qui a battu le CSS (1-0), le poursuivant immédiat du leader «sang et or», qui se trouve du coup dans une position très confortable avec huit longueurs d'avance.

Peut-on espérer meilleure situation pour entamer avec quiétude la trêve de trois semaines programmée par la FTF en faveur de l'équipe nationale.

Un repos arrivé à point nommé

Outre le fait que l'équipe première de l'EST se trouve être très sollicitée, trop même, il y a également les séquelles de cette sollicitation, en l'occurrence le nombre important de blessures contractées par les joueurs particulièrement au cours des deux derniers mois. Presque plus de cinquante pour cent de l'effectif de base de l'EST a eu son lot de bobos. Chamseddine Dhaouadi, Ali Machani, Iheb Mbarki, Fousseini Coulibaly, Taha Yassine Khénissi, Saâd Bguir et dernièrement Fakhreddine Ben Youssef.

Avec l'hygiène de vie des footballeurs tunisiens qui sont loin d'être auto-disciplinés, les risques de périodes d'indisponibilité physique sont accentués. C'est pourquoi la trêve sera providentielle pour l'équipe de Bab Souika qui aura tout son temps pour panser ses plaies et bien recharger ses accus pour la suite du parcours. Surtout que dès le mois de février prochain, l'on renouera avec la compétition continentale de la Champions League qui reste toujours l'objectif phare de la large famille espérantiste.

Sans pression face au COM

Par ailleurs, la dernière sortie de l'EST contre le COM a révélé quelque chose d'intéressant. C'est que l'on a remarqué une formidable aisance dans le jeu de l'équipe de Bab Souika malgré la fatigue visible sur le rendement général au cours des deux derniers mois.

Il n'y a pas de secrets à cela, car Mouïne Chaâbani n'a pas cherché à mettre la pression sur ses joueurs avant le match. Il leur a juste recommandé «de se faire plaisir dans cette rencontre et de gratifier les spectateurs d'un beau football». Ce qui fut fait et le résultat a suivi puisque l'EST avait de surcroît, plus d'atouts que son vis-à-vis.

De plus, l'occasion a été donnée à tous les «habitués» du banc de touche pour prendre part à ce match. Les Anis Ben Htira, Bilel Mejri, Aymen Jouini, Houcine Rabii et Mohamed Amine Meskini ont eu leur chance de se mettre en évidence avant-hier avec plus de temps de jeu que d'habitude.

Ben Sghaïer, une étoile est née

Mais dans tout ce beau monde, la palme revient au jeune Maher Ben Sghaïer qui nous a gratifiés d'une très belle prestation ponctuée de deux beaux buts qu'il a magistralement inscrits (38' et 46').

Le talentueux attaquant qui n'a que 21 ans a fait étalage de son arsenal technique à la fois redoutable et prometteur. A chaque fois qu'il était en possession de la balle, il y avait péril en la demeure chez l'adversaire.

Ce farfadet sera sans aucun doute un titulaire à part entière à l'avenir. Et il le mérite amplement. D'ailleurs, ce n'est pas à tort que le sélectionneur national Nabil Maâloul l'a déjà convoqué pour les prochains stages de l'équipe nationale. On peut dire sans risque de se tromper qu'il n'y a pas deux comme lui dans le championnat national actuel. C'est un garçon qui fera beaucoup parler de lui dans les jours à venir. Il faut tout simplement lui faire confiance. La preuve c'est que sa convocation en équipe nationale lui a donné des ailes supplémentaires et a rehaussé son apport jusque-là un peu timide.