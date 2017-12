Tunisie: Pour finir l'année en beauté

«Ferdinand», un film d'animation magique et attendrissant. Avec deux nominations aux Golden Globes, dont celle du meilleur film d'animation, «Ferdinand», aventure imaginée par les créateurs de «L'Age de glace» raconte l'histoire d'un taureau au grand cœur qui tente d'échapper à un destin cruel. Un film à savourer en famille, qui promet de grands moments d'émotion et de rire à travers un large éventail d'animaux tous aussi déjantés les uns que les autres ; un véritable hymne à la différence et à la tolérance

Jumanji, «La boîte magique de Jumanji» est rouverte plus de 20 ans après le film culte de 1996, racontant les aventures de quatre lycéens dont le destin bascule lorsqu'un jeu les aspire dans une jungle dangereuse. Mais comment faire pour s'en sortir et éviter de rester prisonnier du game ?

Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n'avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l'on ne joue pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue avec eux... Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji...

«Coco», depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie de la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le pays des morts...

Ayant travaillé en tant que coréalisateur sur «Le monde de Nemo», «Monstres & Cie» ou encore les deux derniers volets de «Toy Story», Lee Unkrich s'attaque cette année à la culture mexicaine dans le nouveau film d'animation Disney Pixar, «Coco», en compagnie d'Adrian Molina qui a pu enrichir le projet de ses racines mexicaines. C'est un pas de plus vers la diversité des personnages et des équipes pour les studios, après l'excellent «Vaiana : La Légende du bout du monde» l'année dernière. Et même si l'histoire de «Coco» se rapproche légèrement de celle de «la légende de Manolo» produit par G. Del Toro, on ne pourra qu'applaudir ce magnifique et émouvant film d'animation, bourré d'imagination.

Côté théâtre, c'est au Centre des arts de la marionnette que le festival du théâtre pour enfants se poursuit jusqu'au 31 décembre et encore deux pièces à l'affiche : «Rencontre» de Lassaâd Mahouachi et «Le renard a dit», une mise en scène de Mohamed el Bachir Jaled et texte de Ahlem El Hkimi.

Et bonne année !