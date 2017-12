Tunisie: Meskini, première réussie

Les adjoints de Faouzi Benzarti, qui ont assuré l'intérim après le départ de ce dernier, se sont plutôt bien comportés. Certes, certains de leurs choix sont forcés, pour cause des blessures ou de la fatigue pouvant entraîner des désagréments de santé, mais ils ont apporté d'autres solutions que Faouzi Benzarti s'est refusées.

Débarquant au Parc B l'été dernier, le défenseur Mohamed Amine Meskini fait partie des joueurs qui n'ont pas eu leur chance avec Faouzi Benzarti.

Milieu défensif, pouvant évoluer également comme latéral droit, Meskini a le profil adéquat pour remplacer Iheb Mbarki, absent pour au moins six mois.

Mouïne Chaâbani, qui connaît bien les qualités intrinsèques du joueur, n'a pas hésité à le jeter dans le bain. Meskini a appliqué à la lettre les consignes de son entraîneur et s'est distingué par ses montées régulières.

Par ailleurs, il a été l'auteur de la passe décisive à Besseghaïer, ce qui a permis à ce dernier d'ouvrir le score.

Le mérite de Meskini est d'avoir joué sans complexe. Il a su également être un bon remplaçant de Mbarki en évoluant dans le même registre.

Besseghaïer-Bguir : les deux font la paire

La nouveauté dans le onze de départ «sang et or » est sans doute l'alignement de Besseghaïer et Bguir côte à côte. Le duo Chaâbani-Traoui a opté pour une formule de 4-2-3-1, avec pour deux milieux défensifs Coulibaly et Sassi, un régisseur Bguir et deux attaquants de couloir, Badri et Besseghaïr qui a pris la place de Ben Youssef. Personne ne pouvait imaginer que Besseghaïer et Bguir pouvaient jouer côte à côté. Ils ont démontré le contraire. Titularisés ensemble pour la première fois, ils ont donné une plus-value à l'animation offensive, tout en étant efficaces, puisqu'ils ont marqué les buts de la victoire, un doublé pour Besseghaïer et Bguir de terminer le travail en triplant la mise.

Sans se piétiner, bien qu'ils aiment disposer d'espace de manœuvre, Bguir et Besseghaïer ont apporté, en jouant ensemble, une nouvelle solution offensive.

En attaque, l'effectif «sang et or» regorge de solutions de rechange, comme dans les deux autres compartiments. Sauf que certains joueurs ont besoin de temps de jeu, à l'image d'Anis Ben Hatira et Bilel Mejri.

Avec la trêve, Hamdi Meddeb a le temps de choisir un entraîneur et le staff technique intérimaire de préparer l'équipe, de sorte que le prochain coach puisse, avec les cartes en règle dès le premier jour, disposer d'un effectif compétitif.