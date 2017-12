Tunisie: Trois dernières représentations pour la route !

Un professeur de sociologie est marié à une journaliste qui a abandonné son travail. Leur couple est en crise. Ses étudiants en mastère entreprennent, sous sa direction, une enquête sur l'amour pour lever tous les voiles et tabous. Différents points de vue s'entremêlent, nourrissant les discussions autour des thématiques du rapport au corps, la séparation, la possession, l'affection, le désir et la révolution sexuelle comme projet politique. Mais est-ce vraiment cela, l'amour ? Ou en est-ce une illusion ?

Demain, samedi 30 décembre, on finit avec le théâtre avec «Dès que je t'ai vu» de Salah Felah. C'est l'histoire d'une enquête traitant des relations sentimentales et sexuelles en milieu universitaire.

