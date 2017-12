Burkina Faso: Le Conseil constitutionnel accueille trois nouveaux sages

Nommés le 30 novembre 2017, les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel sont tous des juristes. Messieurs Idrissa KERE et Balamine OUATTARA sont des magistrats de Grade exceptionnel. Quant à Monsieur Larba YARGA, ancien ministre et plusieurs fois député, il est enseignant de Droit public à la retraite.

A l'issue de leur installation, le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Kassoum Kambou, après avoir félicité les nouveaux membres de cette prestigieuse institution, leur a expliqué le sens du serment qu'ils ont prêté: «chaque fois que vous devez décider de la solution à donner à une saisine, que vous vous posiez la question suivante : le droit doit-il être au service du citoyen ou c'est le citoyen qui doit être au service du droit ? C'est dire qu'au-delà de faire respecter notre loi fondamentale, nous avons aussi et surtout le devoir de faire évoluer le droit pour une société juste et équitable au profit de notre peuple.»

C'est en ces termes que les trois nouveaux juges constitutionnels ont prêté serment, la main droite levée, face au chef de l'Etat et au président de l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre, Monsieur Paul Kaba Thiéba, des membres du gouvernement, des autres membres du Conseil constitutionnel, des parents et amis.

«Je jure, de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur des questions relevant des compétences du Conseil ».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.