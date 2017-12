Sénégal: Village des Arts de Ngaparou - Exposition autour du batik et de l'artisanat

L'exposition du Village des arts de Ngaparou a reçu la visite d'autorités locales, notables, artistes, acteurs culturels et des populations pour apprécier à sa juste valeur les œuvres réalisées, pour l'essentiel, par des créateurs sénégalais.

Centre d'expérimentation artistique et de promotion artisanale, ce Village des arts, inauguré en 2016, a été créé par Bassirou Sarr, un artiste-plasticien sénégalais établi à Berlin, en Allemagne, depuis maintenant trente ans ; avec comme objectifs, entre autres, de favoriser les rencontres artistiques et les échanges culturels au niveau national et international.

« A travers ce Village des arts, un lieu qui accueille des expositions, des symposiums, des workshops et des séminaires, nous proposons des programmes d'art et de culture, des sessions de formation ainsi que des activités de loisirs », a expliqué M. Sarr, le promoteur qui a choisi les 72 heures de la commune de Ngaparou pour organiser ce vernissage. Bassirou Sarr dit vouloir faire en sorte que ce Village des arts et de la culture contribue à la visibilité touristique, artistique et culturelle du Sénégal et, par ricochet, à la promotion de la destination Sénégal, particulièrement de la Petite Côte qui abrite les principaux sites balnéaires du Sénégal. « Ce village offre des opportunités aux femmes et jeunes, surtout les élèves de la commune et de toute la Petite Côte d'apprendre des métiers liés à l'art et à la culture.

A travers des ateliers, nous leur enseignons des techniques artistiques, afin de favoriser leur autonomisation », a expliqué l'artiste-plasticien originaire de Dakar, mais qui a choisi de s'installer à Ngaparou.

« Au Sénégalais, les gens pensent que l'art et la culture ne doivent profiter qu'aux autres, alors qu'ils sont des piliers pour le développement de nos pays. Nous pouvons nous appuyer sur notre culture pour notre propre développement », a souligné M. Sarr.