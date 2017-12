Sénégal: Aprés la suspension de la taxe sur les exportations d'arachide - Les exportateurs entrent dans la campagne

Interpellé sur la supposée surproduction de l'arachide sur le marché mondial et les risques qui pèseraient sur les exportations, Habib Thiam s'est voulu rassurant. « Il est prématuré de parler de surproduction, tout va dépendre du niveau de la demande. Nous sommes dans la période où les grandes compagnies élaborent leur budget et c'est à l'ouverture des marchés internationaux au mois de janvier que tout se jouera », a-t-il tempéré.

Leur entrée dans la campagne de commercialisation actée, les membres du regroupement se sont accordés avec les services étatiques compétents pour encadrer les exportations en conformité avec les normes phytosanitaires et dans le respect du code des douanes. « Nous nous sommes battus pour lever cette taxe qui était une contrainte insurmontable pour notre activité ; il nous appartient, à la suite de sa suspension par le président de la République, d'être à la hauteur des attentes à la fois des producteurs et des autorités publiques sur le rôle qui est le nôtre dans la relance de cette filière essentielle dans l'économie du Sénégal », a déclaré M. Thiam après les communications des techniciens de la Dpv, des douanes et de la direction du commerce.

Aujourd'hui, l'espoir renaît avec la suspension de cette mesure car nous avons décidé de participer à la campagne et chacun verra l'impact positif sur le marché des graines », a réagi Habib Thiam, le président du Copega, à l'issue de la rencontre à laquelle ont pris part une cinquantaine d'exportateurs, des techniciens de la Direction de la protection des végétaux, des douaniers et des fonctionnaires de la direction du commerce.

Ils expliquent leur décision par la suspension provisoire par le gouvernement de la taxe de 40 FCfa sur le kilogramme d'arachide sur les exportations de graine oléagineuse. Ils avancent que durant la campagne 2016, cette taxe avait plombé leurs activités qui avaient passé de plus de 250.000 tonnes à moins de 2.000 tonnes. « Il faut saluer et remercier le président de la République qui a été attentif au cri de détresse lancé du fond des campagnes par des producteurs en proie au désespoir du fait de cette taxe qui les empêchait de jouir légitiment du fruit de leur labeur.

