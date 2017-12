Sénégal: Remise de distinctions à la Fidak - L'Egypte honorée pour sa participation de qualité

Le directeur général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal, Cheikh Ndiaye, a récompensé les participants de la 26eme édition de la Foire internationale de Dakar. Il a remis à ces derniers des titres de reconnaissance et de participation ainsi que des trophées.

Comme à l'accoutumée, la Fidak finit toujours avec la remise des décorations et de titres de reconnaissance aux participants. La cérémonie s'est déroulée hier au salon Vip du Cices en présence du représentant du ministère du Commerce, Cheikh Saad Bouh Seck, du directeur général, Cheikh Ndiaye et des représentants des différentes structures. Pour le directeur général du Cices, c'était l'occasion de remercier tous les participants et surtout les pays étrangers qui, selon lui, ont bravé bien des difficultés pour être présents à Dakar. Il a particulièrement remercié la République d'Egypte, en tant que pays invité d'honneur. « L'Egypte a rempli sa mission en tant que pays invité d'honneur », a fait savoir le directeur général du Cices.

Pour M. Bassem Farouk Badr, le chef du bureau commercial de l'ambassade d'Egypte, son pays ne pouvait manquait ce rendez-vous. Ce qui explique, selon lui, la présence de 37 compagnies égyptiennes à la Fidak et une exposition faite sur 1000 m2 au pavillon Tertiaire et au pavillon vert. « Je vous félicite monsieur le directeur général et je magnifie la bonne coordination dont vous avez fait preuve », a dit M. Badr ajoutant que le Sénégal et l'Egypte sont historiquement liés par la diplomatie et les travaux du savant Cheikh Anta Diop qui les a rapprochés davantage.

D'ailleurs, le Cices a remis au chef du Bureau commercial de l'ambassade d'Egypte un diplôme spécial et un trophée en guise de sa magnifique participation. De même, l'Algérie a reçu le titre de « meilleure participation officielle ».

Le Fongip s'est adjugé la « meilleure participation publique ». D'autres pays ont été distingués à savoir le Mali, le Togo, le Burkina, etc. De même que plusieurs sociétés nationales et la presse sénégalaise dans sa diversité. Enfin, le directeur général Cheikh Ndiaye a remercié l'ensemble de ses collaborateurs qui ont tous travaillé durement pour que la foire puisse se passer dans de bonnes conditions.