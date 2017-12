Sénégal: Décès de personnalités - Habib Thiam, Djibo Kâ et Tidiane Bâ tirent leur révérence

« J'ai appris avec beaucoup de peine la disparition de notre compatriote Djibo Leyti Kâ. Homme politique de dimension exceptionnelle, plusieurs fois ministre de la République et, depuis environ deux ans, Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (Cndt), Djibo Leyti Kâ a porté jusqu'au bout les rigueurs et les contraintes de l'engagement au service de son pays », avait dit le chef de l'Etat.

Le chef de l'Etat témoignait que c'est un serviteur de l'État que le Sénégal a perdu. Ancien président de l'Assemblée nationale de 1983 à 1984, deux fois Premier ministre (1981-1983) puis de 1991 à juin 1998, Habib Thiam a reçu ce jour les honneurs de la nation toute entière. Le chef de l'État, le président Macky Sall, avait, à ses côtés, le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, et tout ce que la République comptait comme dignitaire. Quelques semaines après on assistait a la disparition du président Djibo Leyti Kâ qui avait accepté de servir la nation.

Le jour de la Korité, l'ancien Premier Habib Thiam tirait sa révérence. La nation a rendu un dernier hommage à l'ancien Premier ministre, Habib Thiam, décédé à Dakar et inhumé au cimetière musulman de Yoff, après la levée du corps à l'Hôpital Principal de Dakar, en présence du chef de l'État, des corps constitués et de nombreuses hautes personnalités civiles, militaires et coutumières.

L'année 2017 a été marquée par le décès de personnalités politiques et administratives qui ont marqué le pays. Il s'agit de Habib Thiam, ancien Premier ministre, de Djibo Leyti Kâ, plusieurs fois ministre d'Etat , le Professeur Amadou Tidiane Baâ, ancien ministre et premier recteur de l'université Assane de Ziguinchor.

