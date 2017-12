Sénégal: Festival «Kaay Thiès» - Une fête des expressions artistiques

Qu'il s'agisse de l'hymne du festival dans sa conception, les voix, la logistique technique, des supports de communication, entres autres aspects liés à une bonne organisation, toutes les prestations de services ont été quasi-totalement portées par des structures locales. « Ceci présage d'une Foire internationale Kaay Thiès en 2018 où les opérateurs économiques vont en être la principale cheville ouvrière tout comme le forum des partenaires du plan d'aménagement de la ville de Thiès », a confié Talla Sylla. Pour la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui, la procession intégrée de la mosaïque ethnique présente dans la Capitale du rail dont les groupes vont converger vers la Promenade des Thiessois, va constituer la grande attraction. En outre, la fresque murale produite par des artistes plasticiens thiessois et les animations vont accompagner les discours. Partagées entre l'hôtel de ville, la Promenade des Thiessois, l'auditorium de l'Université de Thiès, la salle des manufactures des arts décoratifs de Thiès et le centre culturel Léopold Sédar Senghor pour le théâtre et la musique traditionnelle, les festivités de la première édition du festival « Kaay Thiès » vont accompagner la fête du Saint Sylvestre.

