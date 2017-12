Sénégal: Législatives 2017 - Bby rafle la majorité des sièges à l'Hémicycle

Ces élections ont été surtout marquées par l'entrée dans la danse de l'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade. Investi tête de liste nationale de la Coalition gagnante « Wattu Senegal », l'opposant qu'il fut et son expérience, si ce n'est encore l'attachement que lui portent toujours de nombreux citoyens, a su faire planer sa coalition en deuxième position au soir des dernières législatives, alors que « Manko Taxawu Sénégal » avait suscité beaucoup « d'espoirs » aux yeux de nombreux autres observateurs. Le président sortant Moustapha Niasse a rempilé sur le perchoir de l'Assemblée nationale pour cette 13ème législature, après avoir été nommé en 2012, à l'issue des élections législatives du 30 juillet de la même année. Fervent défenseur du règlement intérieur qu'il brandit à chaque séance, comme pour rappeler la conformité de ces décisions, il va encore occuper le poste de président de l'Assemblée nationale pour cette 13ème législature qui prend fin en 2022. Pour rappel, le président Moustapha Niasse a été réélu le 14 septembre dernier avec 120 voix sur les 154 députés qui étaient présents parmi un total de 165.

Mais, ces élections auront été aussi assez contestées de part et d'autre, notamment à Dakar et à Touba, entre la coalition du parti au pouvoir et l'opposition. Ce, avec des recours engagés pour réclamer victoire ou pour l'annulation du vote faute de bonne organisation. Cependant, le Conseil constitutionnel a débouté toutes les parties en invalidant tous les recours introduits aussi bien par le pouvoir que par certains partis de l'opposition. Cela, en validant les résultats de façon définitive.

Alors que beaucoup avaient prédit des résultats serrés au soir des échéances législatives de 2017, la coalition « Benno Bokk Yakaar » a surpris plus d'un, jusque même dans la capitale qui semblait être acquise pour cause par l'opposition. La coalition de la majorité présidentielle est ainsi sortie victorieuse de ces joutes en raflant 125 sièges sur les 165 de l'Assemblée nationale, damant le pion à l'opposition partie en rangs dispersés faute d'entente.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.