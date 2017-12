Sénégal: Dix ans après sa disparition - Serigne Saliou Mbacké, un «immortel» parmi nous

Né en 1915 à Diourbel, il était le dernier khalife des fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Il fut khalife de mai 1990 jusqu'à sa disparition, le 28 décembre 2007, à l'âge de 92 ans. Pendant 17 ans donc, il a dirigé la communauté mouride et a légué 17 milliards de FCfa dans les comptes de Khadim Rassoul. Le Sénégal lui a rendu un vibrant hommage a travers un deuil national d'une semaine. Toutes les communautés religieuses du pays (musulmane et chrétienne) lui avaient aussi rendu hommage.

Serigne Cheikhouna Guèye, livret de panégyriques en main, psalmodie des versets sous le grand caïlcédrat trônant dans la cour de la concession du défunt khalife général. « Je suis sûr qu'il entend mes prières qui, certainement, seront exaucées. Un jour, il nous avait dit : «Si vous venez et qu'il vous est impossible d'accéder à moi, contenter vous de me perler à partir du caïlcédrat, c'est comme si je vous tendais une oreille» », raconte le ressortissant de « Khelcom ». Ils étaient nombreux sous l'arbre et s'adonnaient tous à la même activité, dans une grande sérénité.

Grand visionnaire, Serigne Saliou Mbacké avait lancé plusieurs chantiers durant son magistère : l'attribution de 10 000 parcelles aux disciples, l'assainissement de la cité avec l'érection de stations de pompage, l'autoroute Touba-Ngabou sur 8 km, un champ de 45 000 ha dénommée « Khelcom », lieu de réalisation de milliers de jeunes... Doter ces jeunes du sens de l'humain, de la responsabilité devant Dieu et devant les hommes, de sagesse incarnant les vertus et valeurs léguées par les anciens constituait un de ses objectifs. Il suffit de voir ces jeunes des «daaras» de « Khelcom » pour comprendre qu'il a atteint son objectif.

A sa descendance, actuellement sous la guidée de son fils aîné, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, il avait intimé la recommandation de ne point commémorer sa mémoire sous la forme connue. D'ailleurs, la date retenue par sa progéniture pour les récitals de Coran et déclamation de panégyriques en son honneur est fixée en fonction du calendrier hégirien. Dix ans après sa disparition, son image, son œuvre et son empreinte sont vivaces dans la mémoire des Sénégalais. Ce 28 décembre marque donc la décennie de sa disparition selon le calendrier grégorien mais aussi prouve combien les populations restent attachées à sa personnalité multidimensionnelle. Cette date coïncide avec l'exécution des travaux de battage de l'arachide dans les champs de « Khelcom » où l'on note une forte affluence.

