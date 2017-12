Sénégal: Bitumage de la route des Niayes - Usagers et populations apprécient

Avec la fin du Projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine (Patmur), une délégation de l'Agence de gestion et d'entretien des routes (Ageroute) a effectué, avant-hier, une visite de chantier sur la route des grandes Niayes dont les travaux de réhabilitation ont été financés à hauteur de 23 milliards de FCfa par la Banque mondiale.

De Rufisque à Lompoul en passant par Bayakh, Notto Gouye Diama, Mboro et Diogo, cette route longue de 93 kilomètres a amélioré la mobilité sur cet axe et a permis de désengorger la route nationale n° 2, selon El Hadji Lèye Guèye, chargé de projet à Ageroute. Il soutient que de nombreux usagers empruntent cet axe pour se rendre à Louga ou Saint-Louis.

Cette voie a facilité également l'écoulement des produits maraîchers de cette zone à fort potentiel horticole. Au grand bonheur des opérateurs et des producteurs. Tous les acteurs économiques rencontrés au marché aux légumes de Notto Gouye Diama expriment leur satisfaction. Ils se félicitent surtout des aménagements socio-collectifs et économiques réalisés dans le cadre du projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine (Patmur). Situé le long de la route, ce marché créait des bouchons à l'entrée et à la sortie de Notto Gouye Diama.

Grâce au Patmur, il a été délocalisé en même temps que la gare routière. L'infrastructure dispose d'une plateforme de cinq hangars, des toilettes et un éclairage qui permet aux femmes vendeuses de légumes de rester jusqu'à une heure tardive. Le projet a également construit des salles de classe et des murs de clôture d'écoles. La délégation de l'Ageroute s'est félicitée du travail qui a été bien exécuté par les entreprises en charge des travaux et des effets induits de l'infrastructure. Les populations des différentes localités desservies par cette voie commencent à sentir positivement son impact.

A titre d'exemple, les recettes municipales engrangées par la mairie de Notto ont augmenté, a indiqué le maire Maguèye Ndiaye. Elles sont passées de 7 millions de FCfa trois ans auparavant à 49,9 millions de FCfa aujourd'hui. Selon lui, cela a permis à la commune de pouvoir honorer sa contribution dans les différents projets financés par ses partenaires comme la Banque mondiale et pour lesquels 25 % du financement sont demandés. Pour l'heure, des perspectives se dessinent déjà avec les travaux en cours de l'axe Lompoul-Gandiol, a indiqué El hadji Lèye Guèye.