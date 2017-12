Congo-Kinshasa: "Kinshasa n'est pas une zone endémique du choléra"

L'affirmation est du ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga , qui estime que malgré la notification de certains cas, la ville capitale n'est pas une zone endémique de l'épidémie.

L'épidémie de choléra est devenue presqu'une endémie dans certaines provinces du pays, au regard de sa persistance. Parmi les provinces touchées, il y a le Sud Kivu, le grand Kasaï, le Kongo central et le Lualaba. La ville de Kinshasa aussi a notifié quelques cas, notamment à la date du 27 novembre dernier, où il a été signalé cent trente-deux cas et dix décès. Le premier décès notifié a été celui d'un homme d'une trentaine d'années, dans l'aire de santé de Lonzo, au quartier Camp Luka, dans la zone de santé de Binza Météo.

Animant un point de presse récemment à son cabinet de travail sur la situation du choléra dans le pays, le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga , a fait savoir qu'en dépit des cas signalés, Kinshasa n'est pas une zone endémique du choléra. « Kinshasa, qui a enregistré des cas de choléra de 2011-2013 et de 2016-2017, n'est pas une zone endémique de cette épidémie. Tous ces cas que la province de Kinshasa a connus sont toujours importés », a souligné le ministre. Il a informé que d'après des investigations, l'homme mort de choléra à Kinshasa a séjourné à Kimpese, dans le Kongo central et l'alerte a été donnée le 28 novembre à la Division provinciale de la Santé pour lancer aussitôt la riposte. « Ce n'est pas la première fois que Kinshasa soit confrontée à une épidémie de choléra », a rappelé le Dr Oly Ilunga.

Le respect des règles d'hygiène

Le choléra, dite maladie des mains sales, peut être évité en observant certaines règles élémentaires d'hygiène. Cela est possible, a dit le patron de la Santé, si les médias s'impliquent dans la sensibilisation de la communauté. « Le combat contre le cholera est la responsabilité de tous. Nous devons tous nous impliquer pour protéger nos communautés et nos proches. Les médias sont les premiers partenaires pour la sensibilisation de la population au respect stricte des mesures d'hygiène de base, notamment boire de l'eau propre, bouillie ou traitée avec du chlore, bien laver les fruits et légumes avec de l'eau propre, bien cuire les aliments et les manger chauds.», a conseillé le ministre, lançant son appel aux médias.

Il est aussi conseillé d'utiliser des latrines propres et de ne pas déféquer à l'air libre. Les mains doivent être correctement lavées avec du savon ou de la cendre pendant les cinq moments clés, à savoir avant de préparer les aliments, de manger, d'allaiter, après avoir changé les couches d'un bébé et après avoir été aux toilettes. En cas de diarrhée aqueuse et aiguë avec ou sans vomissements, entraînant une perte de liquide, il est préférable d'amener le plus rapidement possible le malade au centre de santé le plus proche pour une bonne prise en charge médicale.

Rappelons qu'à la semaine 50, soit du 11 au 17 septembre, environ neuf cent trente-neuf cas de choléra dont seize décès ont été rapportés dans soixante zones de santé et quatorze provinces de la République démocratique du Congo.