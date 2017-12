Centrafrique: Le pouvoir et l'ONU condamnent les propos de Noureddine Adam

Les deux institutions accorderont respectivement un don de 16,7 millions d'euros et 16,6 millions d'euros pour assurer… Plus »

Rappelons que la Centrafrique est enlisée dans un conflit depuis le renversement, en 2013, du président François Bozizé, par une coalition pro-musulmane (l'ex-Séléka), qui a entraîné une contre-offensive des antibalaka ou antimachettes, milices animistes et pro-chrétiennes. Mais les interventions armées françaises (2013-2016) et de l'ONU ont permis de réduire les violences qui ont fait plus de six cent mille personnes déplacées alors que cinq cent mille se sont réfugiées dans des pays voisins.

Dans un entretien à l'AFP réalisé le 26 décembre à Birao, au nord de la Centrafrique, notamment aux frontières du Tchad et du Soudan, Noureddine Adam avait traité le chef de l'Etat centrafricain de « criminel », soulignant qu'il pourrait « marcher sur Bangui » pour prendre le pouvoir par la force. Il avait justifié ces menaces en évoquant une « ligne rouge » dont le gouvernement s'approche, « en réarmant l'armée nationale ». Ce chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et co-fondateur de l'ex-coalition rebelle de la Séléka qui avait pris Bangui en 2013 avait déjà menacé de prendre la capitale centrafricaine par les armes.

Estimant que la politique du chef de l'Etat centrafricain actuel est « celle de la main tendue », le Premier ministre a dit que cela peut être, entre autres, prouvé. Le président de la République, a-t-il ajouté, « a toujours tendu la main aux groupes armés pour qu'ils renoncent aux violences et intègrent le processus DDR » de désarmement, démobilisation et réinsertion.

