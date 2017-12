Congo-Brazzaville: Et l'an 2017 fut ...

Soyons bien conscients que, contrairement aux apparences et n'en déplaise à nos détracteurs, toutes les conditions sont désormais réunies pour que la sortie de crise soit tout à la fois rapide et complète. Dès lors que les décisions annoncées ces dernières semaines pour assainir les finances de l'Etat deviendront effectives, l'économie congolaise repartira du bon pied. Avec comme conséquence immédiate que le niveau de vie général s'élèvera, que les tensions financières individuelles et collectives s'apaiseront, que le climat social se détendra. Tout indique aujourd'hui que 2018 peut être une bonne année.

Telle est bien, d'ailleurs, la conclusion à laquelle sont parvenus ces derniers jours les experts envoyés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, conclusion qui laisse entrevoir un accord de moyen et long terme avec ces institutions de la gouvernance mondiale qui, lui-même, accélèrera le processus dont nous résumons ici à grands traits le schéma.

Si, comme il l'a promis tout au long de sa tournée dans les départements ayant marqué la campagne au terme de laquelle il a été réélu président de la République, si donc Denis Sassou N'Guesso met de l'ordre dans la gouvernance publique et assainit les finances de l'Etat, le Congo reprendra sa longue marche sur le chemin de l'émergence. Certes il ne résoudra pas d'un coup de baguette magique les problèmes auxquels nous sommes présentement confrontés mais le climat général s'améliorera très vite et l'espoir retrouvé en un avenir meilleur relancera le pays vers l'avant.

Mais il a entre les mains tous les moyens nécessaires pour y parvenir : une population jeune et dynamique, des ressources naturelles considérables, une unité intérieure renforcée par le nouvel accord du Pool, des infrastructures modernisées, un pouvoir démocratique fort, des institutions adaptées aux exigences de ce temps, bref un capital que la crise économique et financière des derniers mois n'a en rien érodé.

