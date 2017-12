Mali: Présidentielle au Mali - Fisque de report

Le président des Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence (Fare), Modibo Kéita, a mis le président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) et son gouvernement en garde contre un éventuel report de la date de l'élection présidentielle de 2018.

Longtemps resté en marge des débats autour d'un éventuel report de la date de la présidentielle de 2018, l'ancien Premier ministre Modibo Kéita a mis en garde le régime actuel contre "la trappe des spéculations et des incertitudes distillées, alimentées par des intérêts catégoriels en conflit, des ambitions personnelles, des petites stratégies à court terme sans grand rapport avec l'intérêt général".

Il invite le gouvernement malien à organiser l'élection présidentielle à la date prévue et dans la transparence, sur la plan sécuritaire et politique. "La seule mission urgente que les FARE assignent au gouvernement est de tenir à date et de façon transparente les élections présidentielles de 2018 en rapport avec la classe politique, la société civile et les partenaires du Mali", a-t-il déclaré, lors de la 3e convention des FARE.

Pour Modibo Kéita, le Mali doit rester en démocratie, et le gouvernement doit "agir pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme et les trafics doit être la priorité absolue du gouvernement", seule voie pérenne de sortie de crise.

"Le vote des Maliens est précieux et nous devons le protéger contre toutes les ingérences, contre la fraude et la corruption électorales", a-t-il martelé.