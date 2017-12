Congo-Brazzaville: Trophées des médias 2017 - Les meilleurs journalistes seront primés en février prochain

Les meilleurs professionnels des médias qui se sont distingués dans leur tâche quotidienne d'informer, éduquer et conscientiser l'opinion publique en cette année seront récompensés le 23 février, à l'occasion d'une soirée dédiée à la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso

Adrien Wayi Lewy, président du Réseau panafricain des journalistes et promoteur de l'initiative a, lors de la conférence de presse animée le 28 décembre, sensibilisé à la tenue de cet événement. Selon lui, les trophées des médias congolais consistent à primer les meilleurs de la presse écrite, la radiodiffusion, la télévision et les médias en ligne.

En presse écrite, quatre trophées seront donnés aux lauréats : le trophée de meilleure caricature, de meilleur éditorial, de meilleur chroniqueur et du meilleur journal.

En ce qui concerne les critères de sélection, le trophée de caricature repose sur l'expression somatique, l'intérêt du message, burlesque de la figuration. Celui du meilleur éditorial sur la maîtrise de la langue d'expression, le choix du thème, la profondeur de l'analyse, la vigueur de prise de position, l'originalité stylistique, la concision et la clarté du texte.

Celui du meilleur chroniqueur a pour critères, le choix du thème, la maîtrise de la langue d'expression, la vivacité et les couleurs du récit. Quant au trophée du meilleur journal, il sera attribué en tenant compte de la régularité de parution, la diversité des genres, l'agencement typographique, la clarté des textes et la bonne facture grammaticale.

Le promoteur de l'initiative a, en outre, souligné la particularité de l'unique trophée de meilleur journal 2.0 en ligne. Ce trophée, at-il expliqué, concerne ceux qui ont des journaux en ligne et des réseaux sociaux dont le comité a un regard sérieux sur la véracité des faits.

En ce qui concerne la radiodiffusion et télédiffusion, cinq prix seront décernés. Trophée de meilleur éditorial, meilleur reportage, meilleure chronique, meilleure émission grand public et de meilleur présentateur de journaux en français, lingala et kituba.

Les critères de choix sont presque les mêmes : maîtrise de la langue d'expression, choix du thème, profondeur des analyses, vigueur de prises de position, originalité stylistique, concision et clarté du texte, voix radiophonique, vivacité et couleur du récit, honnêteté et impartialité dans la restitution des faits, look télégénique, gaieté et jovialité.

Le Congo envisage organiser les trophées des médias africains

Adrien Wayi Lewy explique que l'objectif est de renforcer la pertinence de la notion de responsabilité sociétale des hommes de médias. Autres objectifs : participer à l'éclosion d'une presse de qualité, contribuer à l'amélioration des relations entre les acteurs du secteur des médias et les autorités des pays, susciter des vocations en encourageant le professionnalisme et l'émergence d'une presse citoyenne.

Notons que l'échange entre le comité d'organisation et les professionnels des médias a été sur la priorité accordée aux médias d'Etat ; la lecture de la presse congolaise, la présence des pays étrangers au Congo, la couverture nationale et bien d'autres.

Au terme de ses propos, Adrien Wayi Lewy a émis le souhait à tous les citoyens d'apporter leur pierre à l'édifice pour la réussite des trophées africains. Selon lui, ces trophées sont tournants. « Le Congo est en train de travailler avec d'autres pays d'Afrique francophone. Les mêmes critères de choix leur seront envoyés pour sélectionner, dans chaque pays, les meilleurs professionnels des médias afin d'organiser les trophées des médias africains qui consisteraient à primer les meilleurs des chaînes nationales », a-t-il dit.