Afrique de l'Ouest: BCEAO - « Le 1er janvier 2018, les établissements assujettis sont soumis à une nouvelle réglementation prudentielle »

A ce titre, cette réforme nécessitera des établissements le renforcement de leur gouvernance, de leur contrôle interne et de leur gestion des risques. Elle devrait également réduire l'asymétrie d'information à travers la transparence et la communication financière qui exigent que les établissements mettent à la disposition du public des informations portant notamment sur le respect des exigences en fonds propres, les dispositifs de gestion des risques et de gouvernance. Le nouveau dispositif prudentiel devrait contribuer au renforcement de la confiance des usagers vis-vis du secteur bancaire de l'UMOA.

S'agissant des coûts liés à la réforme prudentielle, il est à noter que la mise en œuvre nécessite pour les établissements des travaux, notamment de conformité de leur système d'exploitation. C'est également une réforme qui fait intervenir des dispositions auxquelles les établissements ne sont pas tous familiers. Il ya donc des charges relatives à l'accompagnement de certains consultants ayant capitalisé de l'expérience dans la transposition de ces règles dans d'autres juridictions. Bien que ces coûts puissent paraître relativement élevés, les bénéfices attendus de cette réforme, notamment en termes de solidité de ces établissements et de renforcement de la confiance de la clientèle et des investisseurs devraient se traduire par un retour sur investissement nom négligeable.

On entend parler des normes Bale 2 et Bale 3 : C'est quoi exactement ?

Mais ce grand saut qui interviendra le 1er janvier ne se fera pas sans l'accompagnement de la Banque centrale. L'institution d'émission entend accompagner les établissements de crédit pour que le basculement ne soit pas un saut dans le vide. Dans cette interview exclusive accordé au journal de l'économie sénégalaise (LEJECOS) par la Direction de la Stabilité Financière, les autorités de la BCEAO font le point sur l'avancée de la réforme par les banques, le coût jugé onéreux de Bâle II et Bâle III, etc.. Entretien

Dans soixante douze heures le paysage bancaire va connaitre des mutations importantes avec notamment l'entrée en vigueur des normes Bâle II et Bâle III. Cette nouvelle donne appelle de la part des banques un changement dans la démarche pour un renforcement du système financier et de la solidité des établissements de crédits.

