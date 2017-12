Sénégal: Organisation des élections - L'opposition pour «des procédures transparentes»

Bureau de vote aux Parcelles Assainies lors des législatives de juillet 2017

Une frange de l'opposition et des organisations issues de la société civile qui étaient en point de presse, hier, ont lancé une initiative allant dans le sens d'instaurer « des élections démocratiques » au Sénégal.

L'« Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal » regroupe une vingtaine d'organisations politiques de l'opposition mais également de structures issues de la société civile. Parmi ces dernières le Pds, «Pasteef», «Taxaw Tem», «Tekki», Aj/Pads, entre autres, en point de presse, hier, ont estimé que les élections du 30 juillet 2017 ont été « des plus catastrophiques jamais organisées depuis l'indépendance ». Cette donne constitue fait partie des motivations qui les ont poussés à mettre sur pied le front susmentionné. Leur déclaration liminaire, lue par le député Mamadou Lamine Diallo, déplore « qu'à seulement trois jours de l'organisation des dernières échéances législatives le gouvernement s'est permis de modifier une loi électorale ». Cette démarche qui est aux antipodes des règles de la Cedeao, a-t-il dit, suffit pour justifier une reprise des élections en toute rigueur démocratique. D'autre part, M. Diallo a affirmé que l'opposition et des organisations, plus que jamais solidaires dans la conduite des procédures républicaines, exigent l'instauration d'une véritable démocratie électorale au Sénégal.

Les membres de l'Initiative ont, dès lors, appelé à « une distribution transparente des cartes d'électeurs par une commission, conformément aux dispositions du Code électoral, dans le respect de la loi, avec l'implication des partis et structures de contrôle du processus électoral ». Ils ont également exigé « la publication des listes électorales et des bureaux de vote au plus tard le 18 juillet ». Un audit indépendant du processus électoral y compris le système de décompte des voix, avec l'implication de la société civile et des partenaires internationaux, est aussi réclamé.

Dans sa ligne de mire, l'opposition et ces organisations ont plaidé pour la séparation des votes militaires et des civils « pour éviter l'utilisation abusive des ordres de mission ». Par ailleurs, elles disent souhaiter la mise en place d'une commission arbitrale désignée conjointement par le pouvoir, l'opposition et la société civile et capable de conduire des concertations sérieuses pouvant aboutir à une élection fiable et acceptée par toutes les parties prenante. De même, l'instauration d'une haute autorité indépendante de l'administration pour jouer le rôle de régulateur démocratique est réclamée ainsi que la nomination « de juges indépendants, en lieu et place du Conseil constitutionnel, pour la proclamation des résultats ».

Toujours dans leur déclaration, les membres de l'Initiative ont annoncé un certains nombre d'actions allant dans le sens de satisfaire leurs demandes. Dans ce sens, une marche nationale sera organisée en fin janvier 2018, a informé le député Mamadou Diop Decroix. Aussi, une campagne de sensibilisation nationale et également dédiée à la diaspora sera initiée, a-t-il ajouté.