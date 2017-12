Sénégal: Réhabilitation de la boucle du Fouladou - Le président du Conseil départemental salue la décision de Macky Sall

De plus, les malades qui se soignaient naguère en Gambie, où ils étaient obligés de débourser une fortune pour bénéficier des soins médicaux, n'ont plus besoin aujourd'hui de se déplacer. « En 2011, le département de Médina Yoro Foulah n'avait pas de lycée.

Depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême du pays en 2012, le département de Médina Yoro Foulah a bénéficié de nombreuses infrastructures socioéconomiques de base. Outre la construction des pistes de production Fafacourou-Badion et Ndorna-Bourouco, trois unités de transformation de lait ont été réalisées et trois autres sont annoncées prochainement dont une à Koulinto. Ce qui permettra aux éleveurs d'écouler leur production laitière sur place, au lieu de verser une partie de leur lait comme c'était le cas jusqu'à une date récente.

« En tant que président du Conseil départemental, je ne ferai que remercier le chef de l'Etat. Comme vous le savez, le département de Médina Yoro Foulah est le grenier de la région de Kolda. Mais, tout ce que nous produisons est vendu à 60 % en Gambie faute de routes. C'est pourquoi, on nous considère comme l'un des départements les plus pauvres du Sénégal », déclare-t-il. Il remercie ses collègues députés qui ont soutenu sa cause au Parlement en plaidant pour le désenclavement du département de Médina Yoro Foulah.

Le président du Conseil départemental de Médina Yoro Foulah, Moussa Sabaly, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, se félicite de la décision du président de la république, Macky Sall, de bitumer la boucle du Fouladou qui relie Kolda à Dabo en passant par Pata, Médina Yoro Foulah et Fafacourou, longue de 180 km. Il remercie le chef de l'Etat pour ce geste qui vient s'ajouter aux nombreuses réalisations déjà faites en faveur des populations dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'élevage.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.